Otvorila dušu!

Slađa Lazić, pre gostovanja u emisiji ''Narod pita'' odgovarala je na neka zanimljiva pitanja novinarki portala Pink.rs.

Oan je u ovom intervjuu otkrila u kakavom je odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom sa kojim provodi sve više vremena, ali i svom ''famoznom'' dečku!

Da li si u vezi sa Bebicom?

On je samo moj dobar prijatelj. Mi se družimo. Krenuli smo tamo gde smo stalu. Jedno vreme nismo bili u kontaktu zbog njegove bolesne veze, sada hvala Bogu to je završeno. Svaki dan se čujemo i družimo, i beš me je malopre dopratio ovde.

Izjavila si da je tvoj dečko ljubomoran na njega, kako to sada komentarišeš?

Moj dečko nije ljubomoran. On je svestan sebe, svog izgleda, moćan je muškarac. Onakvi naslovi u novinama i portalima se nikome ne bi dopali, pa je to njega malo iznerviralo. Pozvao me je, imali smo malu raspravu, ali smo to sada rešili.

Kažeš da ti je dečko moćan muškarca, čime se bavi?

On ima svoje firma, jako je uticajan, i to je dovoljno!

Da li si spremna za neći ozbiljniji korak sa njim i koliko ima godina?

On ima 36 godina, i mislim da mu je vreme da se smiri, a da to može pored mene da uradi! Čekam dijamatski prsten sada! Pričamo o tome, ja više potenciram te stvari jer mislim da sam ja više zaljubljena, i uvek se dese takve stvari. Ja se prva zaljubim i posle opčinim muškarca i ne da me nikome.

To baš i nije izagledalo taku u Zadruzi. Evo zaljubila si se u Zolu, a kada ste izašli on nije želeo ništa ozbiljno!? Kako to da tvoje čini nisu uspele?

To je neistina. On je lupetao, ja sam njega štitila. Svaki put u emisiji ''Narod pita'' on je glumio kako je hladan, kako je ovakav kako je onakav, prosto ej javno pokazivao drugačije stvari. Ja sam tu vezu okončala jer m se na telefon nisam javila. On je dobar dečko, ali ne sa mnom već sa drugom ženom. Finansijskoi može d ame isprati, nije to problem. Ja ne želim da budem muško vezi, on nije sportski tim, ja jesam.Sada sam mojim dečkom treniramo zajendo, šetamo, volimo se i srećna sam!

Šta se dešava sa Sultanom, jel to taj dečko, ili se ipak radi o nekom drugom?

Neka to ostane tajna! Možda je upravo ovaj dečko Sultan!

Kako komentarišeš ponašanje tvoje drugarice Ane Ćurčić u emisiji ''Narod pita'' kada je besna prosula sok po voditeljki?

Ja Anu jako volim, ona je za mene poslebno stvorenje. Baš mi je drago što je srećna u vezi. Ja mislim d aona nije namerno polila Anu. Htela je d aprosima sok pored, ali se slučajno desilo. Napravljen aje medijska pompa, Ana nije imala tu nameru jer ona nije taj tip!

Opširnije u video snimku intervjua!

Autor: Pink.rs