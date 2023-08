DŽEHVA SE PIPKA NA SCENI, A EVO ŠTA KAŽE GOCA! U ''Zadruzi'' od nje nije smela da mrdne, a sad je prevršila svaku meru!

Šokirana je, ali je i navikla!

Pevačica Teodora Džehverović poznata je po svojim provokativnim stajlinzima, ali i nastupima. Jednom prilikom na bini se dirala po intimnoj regiji, a snimak je ubrzo postao viralan.

Njena majka Gordana Džehverović bila je sa ćerkom u rijalitiju "Zadruga", gde se pokazala kao stroga, međutim, potez ćerke sada je blagonaklono komentarisala. Kako je istakla Goca, scena trpi mnogo toga, pa joj potez ćerke nije preteran.

- Scena je scena, to je šoubiznis, na to sam navikla. Ima ona strahopoštovanje prema meni, sasluša me kad god joj održim predavanje - kaže Goca.

- Sve je to bilo za njeno dobro, morala sam tada da budem oštra. Nisam stigla ovog leta ništa da joj uradim ili sašijem, snalazi se - istakla je "mama Džehva", piše Svet.

Inače, kako su pisali mediji, pevačica i nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" Teodora Džehverović navodno je odnedavno u vezi sa fudbalerom Markom Jankovićem, kog je upoznala malo nakon što je raskinula vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem. Marko Janković je četiri godine mlađi od nje, igrao je fudbal u više klubova i sin je nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Aleksandra Saše Jankovića.

Autor: M. M.