VENDI PODRŽALA DESNGERICU! Rođaka Stanivukovića RAZVALILA izjavom i uradila mu detaljnu ANALIZU!

Šok!

Vesna Vukelić Vendi, oglasila se oko haosa koji ne prestaje danima, na relaciji gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića sa jedne strane i dvojca Desingerica (Dragomira Despića) i Pljugice (Luke Bijelovića) sa druge zbog zabrane održavanjia njihovog koncerta ne jenjava.

Vendi je sada odlučila da se oglasi u svom stilu i podrži repere a žestoko oplete po predsedniku Banjaluke:

- Mogu samo da ga utešim činjenicom da ni ja nisam pevala u Banjaluci, i da sam u sličnoj situaciji kao i on. Imajući u vidu ko je sve tamo pevao, zaista mi nije jasno po kom ključu se drugi dovode. Što je najtragičnije dolaze pevači koji nikako ne mogu da reprezentuju Banjaluku s obzirom da su neki iz sive eminencije. Neki sa dosijejima ali ja bez dosijeja, sa knjigom koja obara sve rekorde, sa mojim ispovedanjem pravoslavlja za koje je dobro poznato, verom, liturgijskim načinom života se ti dovode. Što sam vernik, što sam pravoslavac, što sam napisala knjigu bez konkurencije dok neki nisu sposobni da napišu ni pismo, uz sve to sriču, gađaju se padežima i stoje penzionerski sa rukama na leđima ili prstom u uhu. Verovatno je to problem. Po kom ključu, po kom obrazcu oni dovode ljude meni to nije jasno ali zaista kažem d aoni kao što sam ja, koja pre svega ima fanove, moji fanovi nisu kao mnogih, oni su intelektualci, doktori nauka, ljudi sa širinom, to su moji fanovi. Sa korenima koji su odatle, ja nikad nisam pozvana niti sam pevala. Znači ovakvi su nepoželjni, a poželjni su ovi sa dosijejima iz sive enimencije, po mogućstvu da se šetaju na bini, ono polako, klac klac. Tako da ja samo mogu da utešim Desingericu i da mu kažem da nije toliko hiperaktivan i da prosto možda da ima dosije bio bi poželjan. Ja kolko sam se čula nije hapšen. Ne znam po kom ključu može da se peva u Banjaluci ako po ovom ne može. - rekla je pevačica pa nastavila

- Moj je predlog Desingerici, ili da drži prst u uvetu da bude statičan, da ide sa rukama na leđoma od tačke A do tačke B, ali da ne potrči, znači starački, da ima neki dosije. E onda bi bio poželjan da peva u Banjaluci. Znači mora da se stabilizuje da bude statičan, ne može da bude hiperaktivan. Mora da ima neki dosije, onda bi bio superpoželjan da peva tamo. Delim situaciju sa njjim i razumem kako se oseća. - izjavila je Vukelićeva.

Autor: M. M.