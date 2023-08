KOD NJIH SVE PROCVETALO! Danilo otkrio kako provodi vreme sa Tarom nakon svih glasina o RASKIDU, a ovom fotkom sina svima je istopio srca! (FOTO)

Tara i Danilo su se pomirili nakon dramatičnog raskida, a ljubav ponovo cveta!

Bivša zadrugarka Tara Simov je pre mesec dana na svet donela dečaka Nikolaja, a samo par dana kasnije šokirala je domaću javnost kad je ostavila Danila Raičevića, verenika i oca svog deteta.

Tara se nije oglašavala za medije povodom raskida, ali je često kačila objave na društvenim mrežama, kojima je pojašnjavala kako je došlo do kraja. Tako je u jednoj istakla da će do daljnjeg biti samohrana majka, ali je vrlo brzo došlo do preokreta.

Naime, vrlo brzo se pojavio njihov zajednički snimak na TikTok-u, a onda su i sami počeli da kače zajedničke fotografije. Danilo je tako obradovao zajedničke fanove danas. Prvo je objavio sliku sa Simovom, gde ona pozira sa jezikom koji je isplazila, dok on na sebi ima ženski šešir i osmeh od uva do uva.

Raičević je potom podelio i fotke njihovog sina Nikolaja, kog su uslikali u neko različitih poza.

- Mali ja - napisao je Danilo na engleskom jeziku preko objave.

Inače, hjih dvoje su pre nekoliko dana krstili naslednika Nikolaja u crkvi na Zvezdari. Mnogo se govorilo i pisalo o ovom krštenju, kako se prvo pojavila priča da Tara neće dozvoliti da Danilu da prisustvuje, a potom je on obavestio svoje goste da otkazuje proslavu.

Kako ponovo ljubav cveta, krštenje se održalo, a njihova veza nastavila i za sada se čini da je sve u najboljem redu.

Autor: N. Ž.