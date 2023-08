SNIMKOM S LETOVANJA RAZBESNEO JAVNOST! Ivan Marinković snimao ljude na bazenu, pa ih omalovažavao: Ima 20 godina, izgleda kao kit od 200 kila (VIDEO)

Ivan Marinković, bivši učesnik "Zadruge", redovno diže prašinu na društvenim mrežama iznošenjem svojih stavova vezanih za doskorašnje cimere iz Bele kuće, ali i njemu svojstvenim odgovorima na napade hejtera. Međutim, sada je privukao pažnju snimkom sa letovanja koji je, veruju mnogi, trebalo da nasmeje njegove pratioce, a mahom ih je razbesneo i razočarao.

Marinković trenutno uživa u Egiptu sa svojom izabranicom Jelenom, a dokolicu je rešio da prekrati snimanjem i ruganjem pojedinim gostima hotela u kojem je i on odseo.

E ovo je najsrećnija porodica koju ste videli. Oni su iz Poljske, neko malo selo je u pitanju - započeo je on, pa krenuo da opisuje:

Ovaj ovde je "prizetko". Stiv Mekvin, ja ga tako zovem. Utripovao da je neki opasan frajer. Ova devojka u sredini je nasukani kit od 20 godina i jedno 200 kilograma, levo je njena majka, a ovaj što pluta kao balvan je debeli otac, vidite mu glavu, pravi paradajz turista, kupa se u majici. Divna porodica, u 6 ujutru zauzmu sve ležaljke da im ništa ne promakne. Paradajz turizam nije umro.

Njegovi pratioci su mahom burno reagovali i iskritikovali ga zbog toga što je uradio.

"On priča o porodici, a pojma nema šta je to", "Kako te nije sramota, dno dna", "Zaradio si pare tako što iskoristio malo dete za rijaliti, a sada pričaš o paradajz turistima", "Ti ladno znaš o čemu oni pričaju i kako se kreću, jezivo", "On je na odmoru i prati šta drugi rade, au", samo su neki od oštrih komentara, a bilo je i onih koji tvrde da je ovo njegov prepoznatljiv smisao za humor.

