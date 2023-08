'NIKO NEMA PRAVO DA MI ZAMERA' Edita zbog ljubavi bila spremna da PROMENI VERU, a onda je došlo do PREOKRETA

Pevačica Edita Aradinović neretko naglašava da poštuje sve ljude bez obzira na nacionalnost i veroispovest, te da ljude deli isključivo na dobre i loše, ali je, kada je u pitanju njena lična verska pripadnost, intrigirala javnost.

Edita je na samom početku karijere, kada je još uvek bila članica muzičke grupe „Ministarke“, izjavila da nema problem sa tim da se odrekne svoje vere zbog ljubavi prema tadašnjem dečku koji je pravoslavne vere. U jednom intervjuu čak je rekla da bi zbog njega prešla u pravoslavlje.

Svesna sam da ću, kad bude došlo vreme da se udajem, morati da promenim veru kako bih se venčala u crkvi. Neće mi to predstavljati nikakav problem. Za mene postoji samo jedan Bog, bez obzira na to kako se naziva. Smatram da niko nema pravo da mi zamera na takvim odlukama. Da sam nekog obrukala, ne daj bože ubila, ukrala ili tako nešto uradila, onda neka mi sude. Ovako niko nema prava - izjavila je Edita 2016. godine i podigla buru u javnosti, prenosi "Hello".

Njene reči bile su, očigledno, samo hipotetičke, ali je javnost ipak dobro upamtila njenu izjavu.

Mlada pevačica se, međutim, nakon toga nije oglašavala javo o toj temi. Ipak, vere se zbog ljubavi nije odrekla, a brak, ni pred matičarem ni pred Bogom, nije sklopila do danas. Ona nikada nije javno govorila o svom ljubavnom životu, te tako mediji nemaju informacije o detaljima pevačicine veze sa tadašnjim momkom, kao ni potvrdu o novoj ljubavi.

Govoreći za jednu bosansku televiziju, kako prenosi "Hello", negirala je da je prešla u hrišćanstvo.

- Apsolutno to nisam izjavila. Čak su pogrešno napisali ime dečka. Mogu samo da kažem da poštujem svačiju veru, kao i svoju, da poštujem svakog čoveka na ovoj planeti. I to je to, nema nikakve polemike - bila je jasna ona.

Autor: pink.rs