MORBIDNO! Vidoje Ristović preminuo je prošle godine, a sud nije OBUSTAVIO njegov slučaj - ŠOKANTO I BIZARNO!

Kakav propust!

Suprug Nikoline Pišek Vidoje Ristović preminuo je u maju prošle godine, a i dalje mu se sudi u Opštinskom sudu u Splitu. Iako nije među živima već skoro godinu i po dana, slučaj u kojem Vidoja krivično gone za pretnje nije obustavljen.

U prilog ovoj činjenici govore i podaci koji su javno dostupni na sajtu suda, a u kojima se vidi da je slučaj i dalje otvoren.

Naime, Vidoju se stavlja na teret da je pretio suprugu vlasnice vile u Kaštelama tokom, kako su mediji tada to nazvali, "letovanja iz pakla", kada je s Nikolinom i ćerkom bio izbačen na ulicu. Tokom drame, koja se odvijala u noćnim satima, Ristović je navodno, kako je tada preneo Dalmatinski portal, suprugu vlasnice vile rekao da će mu zapaliti kuću i otkinuti glavu. On je u odgovoru na optužnicu, koji je podneo 10. juna 2021. godine, prema pisanju medija, naveo da nije nikome pretio, već da su on, njegova porodica i prijatelji bili izloženi maltretiranju.

U javno dostupnim spisima, koji se mogu naći na internetu, vidi se da je optužnica potvrđena, da on jeste poslao odgovor, ime sudije kojoj je slučaj dodeljen, kao i da su pojedine pošiljke iz suda vraćene. Navodi se da je i rok čuvanja 2031. godina, ali nigde ne piše da je slučaj nakon Vidojeve smrti obustavljen.

Inače, i Nikolina je tada reagovala, pa je podnela tužbu protiv supruga vlasnice vile zbog krađe i otimanja lične imovine.

Ona je tada ispričala hrvatskim medijima šta se desilo tokom letovanja.

Dogovoreno je da se plati najam vile, najpre kapara od 7.000 evra, koju smo platili agenciji, a zatim smo vlasniku vile, odnosno suprugu vlasnice, platili još oko 10.000 evra, te još 3.000 evra za osiguranje od eventualne štete. Sve ukupno trebalo je da nas bude osmoro. Takođe, najavili smo da ćemo dovesti pse - rekla je tada voditeljka i objasnila da su imali i novac i nakit koji su držali u sefu.

Ispričala je da im je jedne večeri po povratku iz grada obezbeđenje zabranilo da uđu u vilu i uzmu svoje stvari i da je reagovala policija. Tada je i shvatila da su, kako je tvrdila, opljačkani i da je njen muž pokušao krišom da uđe u vilu, zbog čega je napadnut.

S druge strane, suprug vlasnice vile je imao drugu priču.

Uništavali su mi kuću. I premda sam ih na to stalno upozoravao, nisu prestajali, a na kraju su mi još i zapretili - tvrdio je on za hrvatske portale.

Autor: S.Z.