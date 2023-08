OTVORIO DUŠU! 'Zvezda Granda' progovorio o OTKAZU na neurohirurgiji, a posle rođenja ćerke je PREVARIO ženu! (FOTO)

Bivši takmičar "Zvezda Granda", Hamza Gušić, kom je pobeda izmakla za dlaku je napustio medicinu kako bi se bavio pevanjem.

Pevač je otvorio je dušu i progovorio o detaljima iz svog života koje publika sigurno nije znala.

– Uspeo sam da u „Zvezdama Granda“ zbunim publiku jer sam na audiciju došao direktno iz Zagreba i rekao da dolazim odatle, a rođen sam u Bosni. Posle su me predstavljali da sam malo iz Bosne, a malo iz Zagreba, a ja zapravo živim na toj relaciji godinama– započinju priču Hamza i otkriva kako je iz Bosne otišao u hrvatsku prestonicu.

- Za Zagreb sam otišao još 2004. godine, tu sam završio srednju školu, upisao fakultet. Eto, uskoro mi počinje i semestar, predavanja – kaže pevač koji je nedavno upisao Višu medicinsku školu, odsek neurohirurgija.

- Moraš imati neku siguricu, a i volim medicinu. Zadnjih šest godina sam radio na neurohirurgiji, na operaciji tumora glave, kičme…. Uz posao u bolnici sam i pevao, posle sam dao otkaz i posvetio se samo pevanju. Ali fakultet mi je za „ne daj Bože“, ako zatreba, ako pukne grlo ili se nešto desi.. Imam porodicu, moram da imam neku sigurnost. Možda se jednog dana zaposlim, možda otvorim svoju ordinaciju, to se nikad ne zna - ističe Gušić i dodaje da se uvek trudio da prvenstveno sebe nadgradi kako bi na taj način osigurao i svoju porodicu.

- Ja sam veliki borac u životu. Sa 32 godine sam kupio dve kuće u Zagrebu, kuću u Bosni i Hercegovini, auto,sredio svoj život. Hvala Bogu, sad se mogu posvetiti samo porodici, muzici.

"Muziku volim od malena, medicina je druga ljubav"

- Volim i jedno i drugo, to su dve različite ljubavi. Muziku volim od malena, a medicina je druga ljubav. Ipak, od pevanja možeš i da se zabavljaš i da zaradiš, što se kaže spojiš ugodno sa korisnim-ističe Hamza.

Uporedo sa studiranjem i pevanjem Hamza uspešno obavalja i najvažaniju ulogu u životu- ulogu tate. Na taj je poziv, kako kaže, najponosniji.

- Starija ćerka Evelin ima 10 godina, srednja Ema ima 7 i Din je najmlađi, ima 4 godine. To je moja najveća snaga – kaže ponosno Hamza i otkriva zašto je svojoj deci dao nesvakidašnja imena.

- Birali smo tako. Za Evelin smo tražili da ga nema nigde u Hrvatsko, Ema se meni dopalo, jer volim kratka imena i ja sam joj dao to ime, a Din je zato što u našoj veri Din znači vera– objašnjava i dodaje da je zbog imena druge ćerke prevario suprugu.

- Ema je trebalo da se zove Ajlin, ali me je žena poslala na upis i ja upisao Ema (smeh). Nije žena reagovala previše burno, ali nije baš ni da je bilo tiho, žargonski rečeno htela je da me ubije (smeh)- priseća se Hamza, otkrivajući da se supruga ubrzo pomirila sa njegovom željom da njihova ćerka nosi ime koje je on želeo.

Autor: N. Ž.