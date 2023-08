Rat ne prestaje!

Nakon što je na svom Tviter nalogu saopštio da Desingerica i Pljugica, dvojica trenutno aktuelnih trepera neće nastupitu u Banjaluci, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je i sa Tik-Toka poručio da izvođači celog popularnog žanra neće imati više nastupati u glavnom gradu Repubilke Srpske.

Međutim, nakon zabrane nastupa na javnim površinama, organizatori najavljuju održavanje koncerta u privatnom prostoru. A gradonačelnik Banjaluke ovako odgovara:- Što se tiče agencija koje budu promovisale ovakve i slične sadržaje, više neće moći računati na podršku Grada Banja Luka, a na sednici Saveza opština i gradova Republike Srpske ću predložiti da taj primer slede i druge lokalne zajednice - odgovorio je gradonačelnik.

Draško Stanivuković se ovim povodom uključio u jednu emisiju i izjavio da smatra da svi zajedno, školstvo, sistem treba da čuva svoje društvo, naglasivši da da je njegova dužnost kao gradonačelnika da prepozna anomalije koje nisu dopustive.

- Umetnost ima svoje žanrove i ja kao mlad čovek, širih sam shvatanja. Nešto što je nekultura i agresija i apsolutna nepristojnost, je nedopustiva. Ja za tu grupu nisam čuo. Dobio sam dopise mnogih roditelja da nisu dozvolili deci da idu, ali nisu sigurni da ostali roditelji znaju gde im deca idu. Ja sam pogledao njihove nastupe i bio sam šokiran! - rekao je Stanivuković.

Istakao je da se postavio odgovorno, naspram onih koji sebe zovu umetnicima i vulagarnosti koju u svojim nastupima pokazuju.

- Ja kao sistem gradske uprave moram da prepoznam neke anomalije koje nisu dopustive.To se vidi golim okom. Neko tu baca čarape, stavlja noge na glavu deci i mladim ljudima, a oni kažu da nisu za mlade ljude, nego za one preko 18 godina, ali najviše deca uzrasta 10 do 16 godina dolazi tu. Ova grupa možda je i najlošiji primer nečega što želi da se zove umetnost - upozorio je Stanivuković.

On je siguran da dete koje ode na takav nastup ne može da se vrati kući isto.

- Ja sam zreo mlad čovek, ali čak i na mene to deluje anksiozno i nemoguće, kada gledam sve to. Zamislite sada one koji nisu formirana ličnost. Znam ja dobro šta je gledano, i da je ljudskoj prirodi blizak skandal, ali moramo veslati kontra tom vodotoku, jer to su ispravne vrednosti, a naravno, opet biti moderan... Ne želim ja da ispravljam i popravljam sve, ali mali pedalj, da, nadajući se da će i u Srbiji i u Crnoj gori i u celoj BiH neko slediti ovaj primer... - rekao je Stanivuković.

Oni koji dovode te ljude da pevaju, moraju imati neku odgovornost, istakao je time i svoju odgovornost kao gradonačelnika.

- Mora se znati šta je javni prostor i ja sam odgovoran za to u Banjaluci. Ljudi vide od onih koji su u javnim profesijama. Kako se mi ponašamo tako i oni to i usvajaju. Neko me je pitao kada sam rekao voćkice, breskvice, da ta mlada Breskvica ima kvalitetne pesme, sa njenim nastupom bio je samo jedan problem. U Banjaluci jedan organizator je napravio koncert i žurka je bila za maloletne od 6 do 9 godina, zato sam je i spomenuo, i ta žurka je do 21 čas, pa nadalje za punoletne. Njen bilbord bio je širom Banjaluke sa pištoljem na ustima. E u toj konotaciji to je nedopustivo. Mlada osoba sa pištoljem na ustima, poziva mlade ljude na koncert. Kasno smo to videli i đavo je odneo šalu - istakao je Stanivuković i dodao:

- Mi smo imali u Bosni i Hercegovini dane žalosti zbog nasilja nad ženama. Sad zamislite šta se promoviše mladim ljudima njenim bilbordima. Odluku nisam doneo jer ih ne volim, nego iz ljubavi prema svom narodu i budućnosti naše zemlje. Morate se preispitati, ja se svaki dan preispitujem. Trudim se da budem pozitivan primer, čime god se bavio ako se menjaš i preispituješ ideš dobrim putem. Moja poruka njima je, ne da idu kontra meni, nego da da idu dobrim putem za te mlade ljude. Ako promovišu prostakluk, zlo, žene izvrgnute ruglu, nasilje, kriminal, oni iste te svoje plesove i nastupe mogu imati sa afiramativnim porukama sa dobrim mislima i porukama - dodao je Stanivuković.

On se nada da će njegov primer moći da slede sve opštine u BiH i u Srbiji.

- Drago mi je da sam prvi koji je napravio ovakav korak - poručio je Draško Stanivuković.

