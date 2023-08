KAD SE SOFRA SKINE,LEPEZA NA HARMONICI SE RAŠIRI SAMA OD SEBE: Od stomaka nije PERTLE mogao da veže, SADA je APOLON! (FOTO)

Od prizora zastaje dah!

Aca Sofronijević najomiljeniji je muzičar u Srbiji i regionu, a njegov Instagram profil pun je slika i snimaka sa nastupa.

Tek ponekad Sofra izbaci neku fotografiju sa devojkom ili koja se tiče njegovog privatnog života, a sada je iznenadio fanove na Instagramu.

Naime, on je objavio fotku u kojoj je potpuno razgolićen!

Sofra trenutno uživa na moru, na hrvatskom primorju, a na slici na kojoj pozira je u vodi i to samo u kupaćim gaćama.

- Baš je lepo na moru - napisao je on ispod fotografije, a komentari da je prezgodan su se nizali.

Podsetimo, Sofra je liniju doveo do savršenstva, a malo ko zna da je imao problem s viškom kilograma.

- To je neverovatno neuredan život, tada sam baš mnogo kao mlad momak svirao po klubovima, mnogo nespavanja, alkohola, mnogo jako kalorične hrane u tri, četiri, pet sati ujutru, mnogo stresa. Upao sam u jedan začarani krug, gde sam jednostavno iz godine u godinu bio sve veći i došao sam do kilaže od 128 kilograma. U jednom trenutku zaista nisam mogao, video sam da postajem nefunkcionalan za taj fizički deo svog života, da ne mogu da se savijem da vežem pertlu i da nešto moram da uradim. Onda sam ja krenuo kao i svi, hajde da kao manje jedem, pa kao da nešto malo trčim, i video sam da se neke stvari pomeraju. Vremenom sam mnogo grešio i mnogo učio iz svojih grešaka i grešaka drugih ljudi šta je u stvari izbalansirana ishrana kojoj svi treba da težimo i da je to ključ jednog zdravog i funkcionalnog života, da čovek bude izbalansiran, da od svega pomalo radi, a da ni u čemu ne preteruje - rekao je on.

Harmonikaš je otkrio koliko dugo je trajao njegov proces mršavljenja, ali i šta mu je pomoglo da ostvari cilj.

- Proces mršavljenja je kod mene trajao do 2006/2007. sam počeo sa 128 kilograma i 2017/18. sam došao na 96/97. Sada sam poslednjih godina na svojoj optimali 88-90 kilograma. Tako da, ozbiljan jedan period navikavanja tela na zdrave navike, na normalan cirkadijalni ritam, da pratim cirkadijalni ritam vezano za spavanje kad god mogu. Za zdravu ishranu, kombinacije hrane koje sam otkrio i koje su mi mnogo pomogle i naravno svakodnevna hidracija kad god mogu, vodu, čajeve. Malo pomalo, trebalo je sigurno nekih deset godina da se dovedem u red - rekao je Aca.

Autor: M. M.