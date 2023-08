Bivša rijaliti učesnica, Jelena Golubović, sinoć je gostovala u emisiji "Narod pita" sa Stefanom Radićem Rodnijem i Borislavom Terzićem Terzom.

Neposredno pred samo gostovanje, Jelena je za portal Pink.rs progovorila o aktuelnim dešavanjima koja su usko vezana za cimere sa kojima je donedavno boravila u Beloj kući.

Da li možeš da nam prokomentarišeš Anino ponašanje prema voditeljki Ani Radulović?

- Ispratila sam, ko nije ispratio...Zrela žena, od nje se najmanje očekuje da se bahati, da poliva po studiju, ja to sebi nikada nisam dozvolila, pa ni kada sam bila u rijalitiju mesecima...Ovo je neopoštovanje prema Pink televiziji, nepoštovanje prema voditeljki. Svi smo mi imali ekscentrične scene da povisimo ton, ali da polivamo po studiju?! Šta je njoj voditeljka kriva?! To što je Miki nazvao i rekao, ispratila sam jer sam to govorila, ja sam u svakoj emisiji govorila kako je Ana kontradiktorna. Ona je ušla, napala devojku, umesto da joj Zvezdan bude kriv. Ja sam gledala kada je ušla prvih par dana, intresovalo me je da ne legne u moj krevet i ona kao: "Idem da šetam", ona kaže: "Hoćeš da ti spremam sendvič?"...Kako je rekao da voli Anđelu, onda je on najgori čovek na svetu, monstrum, dželat i ona ga se patološki plašila. Rekla sam da ne znamo drugu stranu i isto tako sam rekla, neko šesto čulo mi nije dalo, verovala sam svim ženama da su bile verne, ali sam za nju rekla da ne znamo da li je bila verna, a Zvezdan nam neće reći da li je ona njega za sve to vreme varala...J a kada sam bila napolju, oni mene nisu mogli dobro da čuju, ali su mogli kasnije, jer sam često gostovala. Nisam u kontaktu ni sa kim, Zvezdan je bio fer, sa Anđelom sam preko Zvezdana bila u korektnim odnosima.

Da li si u kontaktu sa svojom rijaliti ćerkom, Majom?

- Sa Majom sam u kontaktu. Maja stvarno ima srce, rešava probleme u sekundi, što ja mnogo cenim. Kada čuje neki trač vezano za nju, ona će da odreaguje, u tuđe priče se ne meša. Ja to poštujem! Što se tiče ljubavi, ona je najgora za samu sebe, a što se tiče njenih izbora, to neću da komentarišem. Za razliku od Ane, Maja od sebe ne pravi žrtvu!

Da li mogla da nam prokomentarišeš Slađu Lazić Kvadolinu i njen odnos sa Bebicom?

- Nisam ispratila, osim što sam čula da se druže. Bljak! Meni je taj Bebica stvarno...Ima toliku zlobu u očima, a ako je Slađa glupa da bude sa njim, neka bude sa njim. Meni je drago da se Zola otarasio svih i Miljane i koferčeta uz Miljanu i Slađe...Ako je dete njegovo, bilo bi mi drago da stupi u kontakt s detetom. Ja mislim da bi mu Ina bila jedina privržena i verna i mogao bi da je usmeri i formira i pomogne joj da odrasta.

O čemu je još sve Jelena pričala, pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.