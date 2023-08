'JA SAM DOKTOR NAUKA, A NE NASILNIK' Oglasio se Bosančev sin, besan kao ris zbog priča da je tukao oca

Aleksandar Stojković, sin Dragana Stojkovića Bosanca, oglasio se za medije nakon što se u javnosti pojavila netačna vest - da je svojevremeno, u maju, pretukao oca, te da je zbog toga završio iza rešetaka.

Najpre je Bosanac ljutito reagovao kada je čuo kojim povodom ga zovu novinari - sve je demantovao, a isto je učinio i njegov sin Aleksandar.

- Nemam pojma o kakvom se nasilju radi i odakle vam to da sam napao oca. Zemlja se ruši, sve nam ide nizbrdo, a vi se bavite time da li je moj otac vozio levom stranom kolovoza i šta sam ja radio. Snimam vas sve vreme dok pričamo i da znate da sledi tužba. Moj advokat i ja ćemo za dva, tri dana da dođemo do vaše redakcije, pa ćemo da pričamo. Možemo da pričamo o nekim drugim stvarima, ovo što meni radite je uznemiravanje. Ja sam čovek koji je doktor nauka, a vi me povezujete sa nekim nasiljem u porodici! Ne mogu da slušam ove priče, a ako nastavite da me zovete, ja ću pozvati policiju jer je ovo čisto uznemiravanje - rekao je njegov sin Aleksandar, piše Republika.rs

Autor: pink.rs