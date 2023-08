'IZDRŽAVALA SAM GA, ŽIVEO JE NA MOJOJ GRBAČI' Pljugicu raskrinkala bivša devojka: Kasno sam shvatila da me iskorišćava

Luka Bijelović poznatiji kao Pljugica pre nego što je postao popularan, iskorišćavao je devojke tako što je živeo na njihov račun, pišu mediji Redakciji Kurira javila se jedna od devojaka i otkrila sve detalje njegove prošlosti.

Pljugica je u poslednje vreme u centru pažnje zbog skandaloznih simaka koji su se pojavili na društvenim mrežama sa nastupa njega i njegovog kolege Dragomir Despić Desingerica, a onda su i dobili zabranu nastupa u Banjaluci, lično od gradonačelnika Banjaluke, Draška Stanivukovića. I ako danas poznati treperi od svojih nastupa zarađuju ozbiljne cifre i imaju uslove za lagodan i raskošan život, do samo pre par godina situacija je bila drugačija. Ekipa Kurira došla je do saznjanja da je Pljugica pre nego što je postao popularan iskorišćavao devojke, živeći na njihov račun. Redakciji se javila jedna od njih, koja je bila u vezi sa treperom i koja je, kako je rekla, nosila repera na svojoj grbači dok nije i sama ukapirala da je on iskorišćava.

- Dok još nije bio popularan živeo je na tuđoj grbači. Ja sam ga sve vreme izdržavala a on je bio u paralelnoj vezi sa još jednom devojkom. Vodila sam ga i na letovanja i na zimovanja. Ne znam kako i zašto sam sebi to dopustila, ali je očigledano znao kako da obrlati devojke i da ugodno i lagodno živi na njihov račun. Kada sam ja to ukapirala on me je vrlo brzo šutnuo. Moram odmah da kažem da ja nisam jedina, već sam ja jedna od njih par koje je iskoristio na takav način - rekla je devojka, ime poznato redakciji.

Podsetimo, njegov kolega Desingerica je u dugogodišnjem braku sa lepom i zgodnom Nevenom, koja mu je rodila naslednicu. U nekoliko intervjua poznati reper je pričao koliko voli svoju suprugu. Desingerica je posebno aktivan na društvenoj mreži TikTok, gde često kači snimke sa svojom suprugom, ali i ćerkom, sa kojom se snima uz trendi audio-snimke.

Autor: pink.rs