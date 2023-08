KAO MOMAK I DEVOJKA! Ivana Pavković objavila fotku iz doba zabavljanja sa suprugom Petrom! (FOTO)

Ivana Pavković i Petar Mitić sudbonosno „da” su izgovorili 2016. godine, a kruna njihove ljubavi su tri sina - blizanci Vojin i Vuk i njihov najstariji naslednik Vujadin.

Par je sedam godina u skladnom braku, a pevačica je na društvenoj mreži Instagram podelila uspomenu sa Petrom, koja je nastala pre osam godina, u periodu kada su bili momak i devojka.

- Kao momak i devojka. A danas… Porodica - napisala je Ivana u opisu fotografije koja je nastala na današnji dan pre osam godina.

Podsetimo, ljubavna priča Ivane i Petra se razvila tokom učešća u „Zvezdama Granda”. Mitić je vodio pravi momački život, ali je ipak shvatio da je Pavkovićeva ona prava i da će njoj pokloniti srce za ceo život.

- Baš smo se družili i gledala sam u početku na njega kao na nekog starijeg brata. Bila je to turneja „Zvezda Granda” u Crnoj Gori. I on je tada imao devojku, ja sam imala dečka, nismo ni gledali jedno na drugo kao na partnere. Savetovali smo tada jedno drugo. Baš mi nikada nije padalo na pamet da nas dvoje možemo biti zajedno. Kada smo se vratili sa te turneje, često smo zajedno radili. Tako smo se zbližili i valjda se to pretvorilo u ljubav - rekla je Ivana jednom prilikom za „Glossy”.

Autor: N. Ž.