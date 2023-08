DVE DECENIJE USPEŠNE KARIJERE! Marija Šerifović se obratila fanovima specijalnim povodom i emotivnim rečima: Hvala vam što starite sa mnom... (VIDEO)

Pevačica Marija Šerifović obratila se svojim fanovima videom na Instagram profilu povodom 20 godina njene uspešne muzičke karijere.

Vrlo emotivna, Marija se osvrnula na sve ono što je prošla, ali se i zahvalila fanovima na bezgraničnoj podršci.

- Dobri ljudi, da li ste dobro. Danas je tačno 20 godina od kako je izašao moj prvi album i prva pesma. Davno je bila ta 2003. godina, ja sam tada bila mali i bezobrazni idiot, prekrstila sam album u "Najbolja". Nakon njega su se nizale pesme koje i dan danas sa mnom pevate. Dosta je pesama iza mene, raduje me da su ostale, to je muzika koja traje. To će biti uvek moj put, koliko god budem imala glasa i želje da se muzikom bavim - rekla je Marija, pa dodala:

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumevanju vam posebno hvala. Potrudiću se da vam sledećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvoj nedelji meseca oktobra. bez vas Marija Šerifović ne postoji - rekla je Marija u videu na Instagramu.

