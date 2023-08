EVO ZBOG ČEGA JE DARKO LAZIĆ NAPRAVIO HAOS U POLICIJSKOJ STANICI! Pravdao se da određena pravila nije znao, a onda je POBESNEO!

Haos!

Darko Lazić nakon što je odveden u policijsku stanicu gde je i priveden napravio je opšti haos kada su mu saopštili da će biti uhapšen.

Pevaču nije bilo jasno zbog čega žele da ga privedu, a kada su mu nadležni objasnili šta je uradio Lazić je izjavio da on nije znao za to pravilo.

Pravilo koje on nije znao je bilo to da on sa dozvolom iz Češke nije mogao uopšte da vozi u Srbiji.

Darko se izvinjavao i rekao je kako ga niko o tome nije obavestio i kako sada prvi put čuje za tu informaciju.

Podsetimo, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, oglasio se i otkrio kakav je prekršaj napravio pevač.

Ukoliko je tačno da je Darku oduzeta dozvola, nije važno da li ima dozvolu Češke, njemu je zabranjeno da upravlja motornim vozilom na teritoriji Srbije. Ukoliko osoba ima dvojno državljanstvno onda ga naše zakonodavstvo prepoznaje isključivo kao domaćeg državljanina. Tako da nije od značaja da li on ima dozvolu druge države ukoliko ima vozačku izdatu u Republici Srbiji. To se odnosi i na onoga ko nema dvojno državljanstvo, ali ima dve ili više vozačke dozvole. Dakle, na teritorii Srbije je bitna samo vozačka dozvola Srbije i sve zabrane i posledice se odnose isključivo na vozačku dozvolu koja je izdata u Srbiji, poručio je Okanović.

Autor: Pink.rs