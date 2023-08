KAKAV DASA! Ovako izgleda brat Sanje Vučić! O njegovim mišićima govore svi, a evo čime se bavi! (FOTO)

Odmah je privukao pažnju medija!

Sanja Vučić bliska je sa bratom Milošem, koji je oduvek privlačio pažnju medija.

Iako je dobro poznat javnosti, jer je i sama pevačica puno puta govorila o njemu, sve oči bile su uprte u njega. Zgodni Miloš ima 35 godina, a malo ko zna da je u struci stomatolog.

Međutim, to nije jedina njegova ljubav, već voli i sport. Vučić je veliki fan teretane, pa se na njegovom Instagram profilu mogu videti brojne fotografije na kojima je go do pojasa, pozirajući pored ogledala, na plaži, pa i u teretani.

I sam Miloš, oglasio se jednom prilikom za medije i rekao da ga već prepoznaju na ulici. On, inače, na Instagramu ima čak 187.000 pratilaca.

