TOTALNO PREPLANUO! Budući učesnik 'Elite' bacio sve devojke na kolena novom fotkom, na Mensuru Ajdarpašiću sija SAMO JEDNO! (FOTO)

Niko nije ostao imun!

Kako smo ekskluzivno otkrili, bivši zadrugar Mensur Ajdarpašić treći je zvanični učesnik novog, megalomanskog projekta ružičaste televizije, TV Pink, rijalitija "Elita", te se, sudeći po objavama na društvenim mrežama sprema za spektakularni ulazak koji je zakazan za 3. septembar sa početkom od 21 čas.

Naime, poznato je da se Ajdarpašić bavi svojim fizičkim izgledom i da treninge ne izbegava, te je tako novom fotkom u šorcu bez majice, zapalio instagram.

Na fotografiji se jasno vidi da je doveo svoju liniju do savršenstva, na njemu se svaki mišić ocrtava, a nikome ovo nije moglo da promakne. On je totalno preplanuo, a ono što zapravo sija na njemu jeste beli zubi, tj. široki osmeh, koji jasno stavlja do znanja svima da je srečan i ispunjen.

Autor: N. Ž.