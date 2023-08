OVO JE PRAVA ISTINA O MARIJINOM ODNOSU SA OCEM! Napravio je mnogo problema, a samo u jednom nije pogrešio NIKADA! (FOTO)

Ovo niste znali!

Marija Šerifović retko govori o ocu, a jednom prilikom je otkrila u kakvim su odnosima.

Jedna je od najboljih pevačica u celom regionu, Marija Šerifović, odrasla je u muzičkoj porodici. Majka Verica Šerifović, poznata je kao interpretator etno muzike, dok su baka i deka život posvetili starogradskoj pesmi. I dok je pevačica s majkom veoma blistak, te se neretko nađe i u njenim klipovima koje sinam za svoj kanal na Jutjubu, o ocu Rajku ne govori tako često.

Kako su Rajkove komšije iz ispričale prošle godine, on je dobra čovek koji voli koju da popije, a zbog bolesti su, kako kažu, lekari morali da mu odseku prst na nozi. Svojevremeno je, govoreći o odrastanju u Kragujevcu, Marija otkrila da se njeni roditelji Rajko i Verica nisu slagali, kao i da je bila saglasna sa njihovom odlukom da se razvedu. Njen odnos s ocem Rajkom Šerifovićem i dan danas intrigira javnost.

"Od Rajka i Verice pokupila sam one najbolje karakteristike. Neka harizma, širokogrudost i fer odnos prema ljudima", rekla je ona jednom prilikom i dodala: "To sam od Rajka nasledila, što ne znači da sve to nije Verica, ali od nje svakako pevanje koje je danas moj poziv", priznala je pevačica koja je s ocem izgradila odnos pun poštovanja i ljubavi.

"Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo je moj otac, a drugo roditelje ne možemo da biramo", istakla je Marija u jednom emisiji.

"Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: 'Ma što god da sam napravio loše, pogrešno, naopako barem znam da sve što ima veze s tobom da sam napravio ispravno'' prisetila se Marija.

Autor: Pink.rs