FANOVI DESINGERICE I PLJUGICE ''NAPALI'' VODITELJKU PINKA! Jovana Jeremić uzvratila udarac i kontroverzne repere nazvala DEVIJACIJOM društva: MNOGO JAČI I OPASNIJI SU ME NAPADALI!

Voditeljka nije pokazala strah pred obožavaocima ovog popularnog dvojca

Jovanu Jeremić napali su fanovi Desingerice i Pljugice i presreli je na ulici, nakon što je u Jutarnjem programu rekla kako podržava odluku Draška Stanivukovića da ne pevaju u Banjaluci.

Voditeljka nije pokazala strah pred obožavaocima dvojca, već im je rekla da će ih prijaviti policiji, iako to nije uradila. Sada se oglasila i Jovana o ovom događaju i rekla da se ne plaši nikoga.

– Ja to ne doživljavam kao neki napad. Živimo u zemlji koja je demokratska i svako treba da ima pravo na svoje mišljenje. Ja nikada neću podržavati ono što nije normalno i što je u suprotnosti sa ispravnim sistemom vrednosti. Ja znam da moji fanovi nikad nikog neće napasti, jer moji fanovi su mirni, a pametni i prelepi. A što se tiče tuđih fanova, ne osećam se ugroženo, jer su mnogo jači i mnogo opasniji me napadali, a ja sam opstala. Dokle god sam živa, boriću se protiv svih vrsta devijacija u društvu. Od seksualne devijacije, preko moralne do ljudske – počela je Jovana.

– To bi bilo isto kao kada bih ja zvala goste u Jutarnji program i ponižavala ih. To se ne radi, to nije ljudski i nije hrišćanski. A sve što nije hrišćanski ja ću uvek kritikovati. Kad govorim o hrišćanstvu, govorim o dobroti. Jer svi glumimo Bogove, a nismo ni ljudi – rekla je ona.

Autor: M. M.