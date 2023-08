UDALA SE DANICA KRSTIĆ! Pevačica ZABLISTALA u venčanici od koje zastaje dah, a zbog pesme za prvi ples SVI PRISUTNI pustili suzu od emocije!

Pevačica Danica Krstić gotovo dve godine nakon veridbe odlučila je da stane na ludi kamen i izgovori sudbonosno „Da“, dugogodišnjem partneru Nikoli.

Mnogobrojni članovi njihovih porodica kao i prijatelja okupilo se danas u Beogradu gde je održan svečani čin, a zatim slavlje nastavljeno u jednoj sali za venčanja.

Za ovaj poseban dan u njihovim životima, mlada je zablistala u korset venčanici sa ogromnom mašnom na leđima i velom, dok je kosu vezala u elegantnu punđu i sve očarala svojom otmenošću.

Vesela atmosfera počela je već ispred njhovog doma gde su okupljeni svatovi uz trubače igrali kolo nasred ulice, a kada su stigli u svečanu salu usledio je prvi ples uz pesmu „Just the two of us“ kojim su raznežili sve goste.

Danica i Nikola potrudili su se da njihov poseban dan zaista bude za pamćenje i brinuli su o svakom detalju od dekoracije do muzike i njhovih stajlinga, a kako sve izgleda pogledajte u videu na početku teksta.

Podsećamo, za naš portal Danica je ispričala i kako je dečko verio.

- On je želeo da me zaprosi pred društvom, kao kad se budemo svi skupili pa da proslavimo moj rođendan. Međutim shvatio je da ja ponekad imam malo čudne reakcije, rekao mi je da nije mogao da izdrži i da mu je bilo sigurnije da to uradi kad smo nas dvoje sami nego pred ljudima. Da se ja ne bih onesvešćivala, plakala ili da ga ne bih izenenadila nekim odgovorom, čak mu je i to bili na pameti… Ja sam ga pitala „Kako si došao do tog zaključka da bih ja tebi možda rekla ne?“ –ispričala je i dodala:

- Pošto je bilo baš neočekivano ja sam se pomalo izgubila i uspaničila pa sam rekla “ne“, a držala sam ruku ispred njega kako bi mi stavio prsten– objasnila je Krstićeva.

Autor: N. Ž.