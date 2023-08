TANJA SAVIĆ SE VERILA U EGIPTU?! Rekla 'DA' zgodnom pilotu, a zaboravila da je još UDATA - Ovako je reagovala mama Živana!

Šok!

Tanja Savić sve je iznenadila nakon što je prvi put javnosti pokazala novog dečka, pilota Muhameda Mukija Bešića.

- Uvek sebi možeš da daš novi početak, jer nikada nije kasno da budeš ono što želiš! Ljubav! Hrabrost! Jeste li ikad zastali i pomislili: "Vau, za ovo sam se molila, a sada je tu i dešava mi se" - napisala je Tanja u opisu fotografija na kojima se nalazi sa Bešićem.

Iako se mesecima šuškalo da je 11 godina mlađi Muhamed osvojio njeno srce, što je i sama pevačica potvrdila u martu, kada je priznala da je zaljubljena, ona ipak nije želela da otkrije njegov identitet. Sve do sada.

Kako ekskluzivno saznajemo od izvora bliskom pevačici, Tanja se na ovaj korak odlučila jer ju je Muhamed zaprosio na romantičnoj večeri u Egiptu, gde se trenutno nalaze na odmoru sa njenom decom. Ona je odmah rekla "da" mladom pilotu, iako se i dalje nije zvanično razvela od bivšeg supruga Dušana Jovančevića.

- Tanja već nekoliko dana uživa na odmoru u Egiptu. Tamo je otišla sa dečkom i decom nakon naporne letnje sezone. Ona i Muhamed su u vezi od početka godine. Bilo je tu i raskida, jer su se i njegovi i njeni roditelji protivili toj vezi zbog razlike u godinama, ali i zbog toga što je on druge veroispovesti. To posebno smeta Tanjinoj majci Živani, koja za njega ne želi ni da čuje. Nju to više ne brine, jer je sigurna u svoju ljubav, a posebno joj je drago što su ga njena deca prihvatila. Svi se odlično slažu - priča naš izvor, pa otkriva detalje romantične veridbe u restoranu luksuznog rizorta:

- Muhamed je odlučio da jedne večeri iznenadi pevačicu i da je zaprosi baš tu u Egiptu. Prsten je kupio pred sam polazak iz Beograda i sakrio ga u kofer među svoje stvari. Zaprosio ju je na romantičnoj večeri. Tanja se oduševila i odmah je rekla da pristaje. Problem je samo što je ona još uvek zvanično udata za Dušana, koji joj neće tako lako dati razvod. To je sigurno. Kad to bude rešila, odmah će se udati za Muhameda, u to nema sumnje. Fotografija koju je objavila na Instagramu nastala je baš to veče nakon prosidbe. Ako malo bolje pogledate, videćete dijamantski prsten na njenoj ruci. Bila je sva u belom, baš je sijala. U dogovoru sa njim, rešila je da konačno prizna da su u vezi i da se ne kriju, jer će uskoro i zvanično postati muž i žena - završava naš izvor.

Kako bismo čuli Tanjin komentar na naša saznanja, pozvali smo pevačicu, ali nam se ona nije javljala. Za razliku od nje, njena majka Živana besno nam je spustila slušalicu kada smo joj čestitali na novom zetu, te je zamolili da nam kaže svoje utiske o ćerkinom izabraniku.

Inače, Tanjin novi partner Muhamed Muki Bešić ima 27 godina i po zanimanju je pilot. Rodom je iz Bosne i Hercegovine, ali već dugo godina živi i radi u Americi. Kao i svaki pilot, obožava putovanja, što se lako može zaključiti po njegovom profilu na Instagramu, a pored aviona, veliku strast gaji i prema jahtama i skupim četvorotočkašima.

