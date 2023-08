NJENA VILA VREDNA 4 MILIONA EVRA SVIMA BODE OČI! Vera Matović ima najskuplju kuću na estradi: Koga briga koliko para STAVLJAM U SEF, nisam ukrala!

Pevačica Vera Matović poseduje najskuplju kuću na estradi koja vredi oko 3,8 miliona evra i nalazi se na Dedinju. Ona je sada progovorila o zaradi, kolegama i estradi.

- Moja kuća na Dedinju smeta svima, a meni ničija. To koliko sam u nešto uložila ne treba nikoga da zanima, nikome ništa nisam ukrala - rekla je Vera, koja je još jednom ukazala na to da njihov posao nije tako lak i bajkovit kao što mnogima izgleda.

- Domaćin koji me zove da negde pevam svakako ima da plati dobro čim organizuje veselje. Ako hoćete muziku, moraš i da platiš, a moje kolege i ja odradimo sve do dinara. Danima sam umela da ne spavam da bih stigla s tezge na tezgu. Sedim u kolima i vozim, a samo što mi ne padne glava od umora. To niko ne zna, svi znaju samo da se hvataju za to koliko je ko zaradio.

Autor: pink.rs