PEVAČ POSTAO 'GREŠKOM'! Mile Kitić spremao prijemni, krenuo da upiše OVAJ FAKULTET, pa slučajno završio u kafani - ovu hit priču mnogi ne znaju

Mile Kitić decenijama unazad važi za jednog od najuspešnijih folk pevača kod nas, a malo je poznato da je muzikom počeo da se bavi sasvim slučajno.

Naime, prva ljubav bila mu je sport.

- Želeo sam da budem profesor fizičkog vaspitanja. Otišao sam na prijemni na DIF i tu sam upoznao kolege koje su se bavile muzikom, a tog dana su imale tezgu u nekoj bašti. Otišao sam s njima da pevam umesto na prijemni, i tako je sve počelo… Nisam upisao fakultet! – ispričao je Mile Kitić.

Profesor nije postao, ali sport mu je i danas hobi.

- Dokle god me kolena služe, igraću tenis. Tako održavam liniju. Imaću 22 nastupa zaredom i svi me pitaju odakle mi snage, ali to je od sporta. Idem i na skijanje, ali tenis više volim. Pre bih se odrekao muzike nego tenisa – istakao je Kitić.

Autor: pink.rs