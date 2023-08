'UZ ĆERKICU ĆU BITI KOMPLETAN!' Ognjen Amidžić uz osmeh na licu progovorio o PROŠIRENJU PORODICE sa lepom Minom! (VIDEO)

Voditelj emisije "Amidži šou", Ognjen Amidžić odgovarao je na pitanja sa društvene mreže Instagram, te je svojim odgovorima totalno raznežio sve.

Naime, u moru pitanja vezanih za emisiju koju vodi, našlo se i poneko privatno pitanje. Voditelj je u ljubavnoj vezi sa svojom koleginicom, prelepom Minom Naumović, za koju je nešto ranije istakao da lepo funkcionišu i da se dopunjuju.

Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen nedavno u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Kako se našlo i poneko privatno, voditelj je odlučio da i na njega odgovori, a ticalo se proširenja porodice, tj. da li bi voleo da ima i ćerkicu.

- Iskreno, to bih baš, baš voleo, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će kompletno da me učini srećnim i to će da mi unese neku novu dimenziju u sve. - istakao je voditelj najgledanijeg "talk show" na našim prostorima i šire, "Amidži šou".

Podsetimo, Ognjen iz prvog braka ima sina Mateju, koji danas ima 9 godina.

Autor: N. Ž.