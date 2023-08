'ONA PRIČA JEDNO, A RADI DRUGO!' Rat između Mikija i Ane NE JENJAVA, bivši zadrugar bez ustručavanja opleo po Ćurčićevoj i njenim postupcima!

Bivši zadrugar, Miki Đuričić, ponovo nije ostao dužan Ani Ćurčić, te je tom prilikom bez ustručavanja opleo po njoj.

Naime, Miki Đuričić nije mogao da se suzdrži i rekao je sve ono što misli o Ani.

- Bio sam svedok da je Ana slala Zvezdanu u "Zadruzi" tortu sa poker stolom. Pričala o njihovoj ljubavi... Pritom, suprug ju je prevario, što je odvratno, a ona ulazi u rijaliti? Idemo pod pretpostavkom da je sve tačno što je ona rekla i da je nasilnik i da se loše ponašao prema njoj. Što onda nije rekla: "Hvala ti što si me ostavio, super što nismo zajedno". Šta ti zameraš Anđeli, umesto da uzmeš i da je izljubiš, još se uz to zahvališ: "Hvala ti Anđela što si me spasila nasilnika" - govori Miki za medije i dodaje:

- Koliko je to smešno i vređa inteligenciju. Neka naplati tu prevaru, ali je njoj kriva Anđela, umesto Zvezdan. Trebalo bi da joj bude super, jer će zaraditi novac, osloboditi se Zvezdana... Međutim, ona priča jedno, radi drugo. Sad je odjednom promenila ploču, govori nešto drugo. Nema potrebe to da radi. To je mogla tamo čim je ušla da se reši - zaključuje Miki Đuričić za "Blic".

Autor: pink.rs