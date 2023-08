'DOŠAO JE TAJ TRENUTAK, UZBUĐENA SAM!' Maja Marinković otišla 'POD NOŽ', a evo da li strahuje od operacije!

Šok!

Starleta i rijaliti učesnica Maja Marinković estetskim operacijama promenila je lični opis, a sada je odlučila da stavi silikone u zadnjicu.

- Uzbuđena sam. Sinoć je bilo sve u redu, ali sada kada je došao taj trenutak... Nije to nikakav strah. Nema straha zato što je želja veća od svakog straha. Ja kada nešto poželim, to i ostvarim, tako da eto, došao je taj trenutak. Samo da sve protekne u najboljem redu i sve će biti ok. Kao i svaka operacija - nekoliko dana će biti malo nezgodno, ali za mesec dana sam kao nova - rekla je kontroverzna starleta.

Starleta je do sada u svoj izgled uložila pozamašnu sumu novca, ali tu se ne zaustavlja.

- Platila sam silikone u zadnjicu 4.500 evra. Ne volim da pričam o parama, ali ako me već pitate - toliko. Operaciju sam platila ja, od honorara iz "Zadruge".

Inače, operacija povećanja zadnjice košta oko 4.000 evra, a domaći mediji su pisali da je Maja na plastične operacije potrošila čak 30.000 evra. Uradila je grudi, usta, zube, bradu, jagodice, trepavice, nos, obrve....

Većinu tog novca dao joj je tata Radomir Marinković Taki.

- Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi, rekao je Taki.

Da podsetimo, Maja Marinković proslavila se skandalima koje je nizala u rijalitiju "Zadruga". Ona trenutno živi sama, dok je detinjstvo provela u stanu u Beogradu sa ocem Radomirom Takijem Marinkovićem.

Autor: N. Ž.