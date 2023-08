'NIJE MI POTREBNA DRUGA RUKA DA JE DRŽIM!' Ša se kroz EMOTIVNE stihove obratio supruzi, odlučio da ZAUVEK OSTANE SAM?! (FOTO)

Nenad Aleksić Ša potvrdio je za Kurir da se razvodi od supruge Vanje, s kojom se u crkvi venčano 20. jula.

Razloge zbog kojih je došlo do kraha braka nije otkrivao. Njemu je izuzetno teško palo što je i njegovom drugom braku došao kraj i to tako brzo, a inicijator svega je bila Vanja.

- Ko želi da ide neka ide - napisao je u poruci medijima Ša.

Da prolazi kroz izuzetno teške trenutke potvrdio je i objavom na Instagram storiju. Reper je postavio svoju fotografiju slikan sleđa i uz nju pesmu "Me, Myself and I", Dži Izija i Bibi Reksa, a koja govori o osobi koja je ostala sama.

- O, samo smo ja, ja i ja, solo vožnja dok ne umrem. Imam sebe za ceo život, nije mi potrebna druga ruka da je držim. Čak i kad je noć hladna, imam vatru u duši - stihovi su koje je Ša objavio.

Podsetimo, on je sa svog Instagram profila obrisao sve fotografije sa suprugom, ostavio je samo dve i to jednu na kojoj je sam i drugu na kojoj je sa bratancima.

Autor: N. Ž.