Marijana Seifert, rođena Kovačević, nestala je 27. aprila prošle godine u Zagrebu, a njene lične stvari, mobilni telefon i torbica, pronađeni su na Mostu mladosti.

Policija je potragu, upravo zbog tih stvari, vrlo brzo usmerila prema Savi. Međutim, Mariana do danas nije pronađena, ni živa ni mrtva. Oproštajne poruke takođe nema.

Njeni prijatelji i porodica se pitaju gde je Mariana, a kako je njena rođena sestra, Maja Kovačević, bivša učesnica "Zadruge" tokom jednog uključenja u emisiju "Narod pita" rekla, ima informacije da je njena sestra ubijena.

U javnost su isplivale prepiske nestale Mariane sa drugaricom samo mesec dana pre nestanka, u kojima se ona žali da nije dobro, te i da su joj pretili, ali i da se plaši.

- Luda sam od priča, muljanja, čekanja, obećanja, skrivanja...Kako ne bi bila depresivna, imamo dvoje dece, a ne može srediti automobil, ni njegovi foliranti. Da, auto bi bila bračna stečevina...Možda je to...Joj, sad mi svašta pada na pamet. Oni su me se hteli rešiti onu noć, pitaj Korinu, Ljerka joj je rekla da se ja više neću vratiti, ali da ona može, ako tata dozvoli da ostane da živi s bratom - pisala je Marijana.

U sledećoj prepiski, ona je istakla kako samo želi da bude srećna, da se ponovo smeje i da, kako je napisala, bude sigurna pod ovim krovom.

- A ne znam više ništa sestro mila. Taman sam odlučila čvrsto rešiti svoje probleme, ali on je i veliki izvor svega, pa kad mi je zapretio da ima vezu da me strpa u Vrapce, da može namestiti...Ja ga ne poznajem, nemoj se ni it zavaravati. Iskreno molim Boga da nas vrati i da budemo porodica i da se niko nikoga ne boji. Do kada šokovi više?! Slaba sam

- E pa to je ono najgore kad dvoje ljudi koji bi trebali sve deliti, podržavati se, imati poverenja jedno u drugo, postanu to šta ste vi postali... - pisala je drugarica.

- Samo se želim smejati opet i biti sigurna pod ovim krovom - napisala je Marijana.

- Nije ni normalno da meni muž ide menjati posao, a ne da sedne prvo sa mnom i savetuje se, bar da me obavesti - dodala je drugarica.

Autor: pink.rs