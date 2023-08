'NE DAJU MOM SINU NI DA SE OŽENI NA MIRU' Majka Darka Lazića se oglasila nakon što je folker dan posle svadbe završio u POLICIJI!

Nije bila upućena u dešavanja!

Branka Lazić, majka Darka Lazića, nije bila upućena da je njen sin dan posle gala svadbe završio u policiji.

- Pravo da vam kažem sad od vas čujem da je Darko u policiji. Sad ću to da proverim, zaista ne znam jer sam se malopre probudila i nismo se čuli. Koliko ja znam on je u hotelu. Mladenci su nakon veselja ostali u hotelu - rekla je ona začuđeno.

Branki su predočeni detalje i ona je kroz osmeh rekla:

- Znate šta, ne daju mom sinu ni da se oženi na miru. Toliko je bilo lepo veselje, svi gosti su bili nasmejani, srećni zbog Darka i sad opet nešto ne valja. Moj sin šta god da uradi odah to izazove veliku pažnju. Mnogo smo srećni, zadovoljni i sve nam je lepo, pa to ljubomornim ljudima verovatno smeta. Moram da vam kažem da je Darko mnogo jak i sve će to proći - istakla je ponosna majka koja je zablistala na sinovljevom venčanju.

Autor: M.K.