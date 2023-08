ZBOG OVE ŽENE DARKO NIJE ZVAO MARINU NA SVADBU! Otkrivamo zbog čega je Gagićka bila NEPOŽELJNA!

Otkriven razlog zbog kojeg Marina nije bila na svadbi bivšeg!

Dolazak Ane Sević iznenadio je sve na svadbi Darka Lazića koji se u sredu oženio sa Katarinom Lazić. Malo ko je očekivao da će među zvanicama biti njegova bivša žena sa sadašnjim suprugom.

Za razliku od nje, njena naslednica u Darkovom ljubavnom životu i majka njegovog sina Marina Gagić pozivnicu nije dobila. Ona je to javno izjavila, a ni njihovo dete nije bilo na svadbi.

Kako smo mogli da čujemo, problem je u tome što Marina nije u dobrim odnosima sa Sevićkom, te je Darko želeo da izbegne neprijatnu situaciju. Njemu je bio plan da njihov sin dođe na ceremoniju, dok Marini, iako su njih dvoje u korektnom odnosu, nije poslao pozivnicu.

Komplikacije

Darko Lazić nije ispoštovao ono što je morao kada je dobio dozvolu da se venča u crkvi na posni dan. Naime, on se obavezao da trpeza bude posna, ali su na meniju na svadbi bila isključivo mrsna jela, čak i vo s ražnja.Takođe, sve je moralo da prođe bez pompe. Kontaktirali smo s jerođakonom Jovanom, koji nam je objasnio kako on gleda na ceo ovaj slučaj. - Ovo što je dotični uradio s ovom lumperajkom u sredu, na dan kada se mi hrišćani sećamo besramne izdaje Gospoda Isusa Hrista od strane Jude Iskariotskog, predstavlja par ekselans kaljanje obraza svete tajne braka. Bez sumnje, on je svesno lagao da će poštovati blagoslov svog episkopa, jer je i trpezu i muziku morao da organizuje još ranije. Blagoslov za venčanje u toku posta može se dati samo bez organizovanja veselja i uz posnu trpezu. Tačnije, njemu je u odluci napisano da "svadbeno veselje treba da bude primereno trenutku, tj. postu". To zapravo znači da se stavlja na savest mladencima kako će proslaviti venčanje. Ovakvim kršenjem blagoslova jasno je da je njihov brak počeo u velikom grehu i da su se oni na ovaj korak odlučili više zbog pomodarstva, nego jer su istinski vernici koji žele božji blagoslov. Za ovo što su uradili svakako mogu da imaju kanonske posledice jer su prekršili crkvene kanone, koji su vrlo jasni o tom pitanju. To zavisi od njihovog episkopa, ali u praksi to znači da im može biti data epitimija (kazna) - od zabrane pričešćivanja do nekih sveštenih radnji koje bi u budućnosti tražili da se obave u crkvi - završio je jerođakon.