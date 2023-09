'ZLA BABETINO!' Bebica zapretio Mariji Kulić dan pred početak ''Elite'': Narod će videti ko je PREVARANT! (FOTO+VIDEO)

Nenad Macanović Bebica, bivši dečko Miljane Kulić, danima unazad ratuje s njenom porodicom, najviše s majkom Marijom, koju će nastaviti da raskrinkava i u "Eliti", koja sutra u 21h startuje na Pinku.

On je više puta do sada, kako u izjavama za medije, tako i tokom gostovanja u emisijama "Narod pita" govorio o tajnama porodice Kulić, o tome kako zaista izgleda život u Nišu, kao i na šta je sve to, kako kaže, spremna Marija Kulić. Sada je reagovao na Marijinu izjavu da su on i Ivan Marinković "prevaranti nacije".

Ko je prevarant, to ćemo da utvrdimo, zla babetino - ljutito je poručio Bebica.

Podsetimo, nedavno je ogromnu pažnju javnosti privukla njegova priča o triku s čačkalicom, zahvaljujući kojoj Kulići, prema njegovim tvrdnjama, varaju sistem i ne plaćaju električnu energiju onoliko koliko je troše.

