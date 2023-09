'BILA SAM GROZAN ĐAK, TAKVE SVI VOLE' Eva Ras iskreno o svojim školskim danima: Zbog ovoga što ću reći NASTAVNICI ĆE ME MRZETI!

Juče je bio prvi septembar, srpska glumica Eva Ras prisetila se svojih školskih dana.

- Želim da ohrabrim decu da budu srećna što ponovo počinje školska godina. Kad imate više od 7 godina samo vam je u školi lepo. Ne morate dobiti peticu, možete stajati u ćošku, mogu zvati roditelje da vas opanjkavaju, ali vi ste slobodni.

Na pitanje da li je redovno radila domaće zadatke glumica je odgovorila:

Ne, ja bila sam grozan đak. Meni je jedino bilo važno, pošto imam dve sestre i brata koji su stariji i koji su imali petice, samo da ne ponavljam. Trojke sam mogla uvek da dobijem.

Od svih predmeta je najviše je volela veliki odmor, a evo zašto nije otišla na ekskurziju:

- Moja najbolja drugarica je bila đak generacije. Takve loše đake kakva sam ja bila svi vole. Ne odem na pismeni, nego u bioskop. Ne odem na eksurziju, jer hoću od tih para zimski kaput da kupim. Sad će me nastavnci mrzeti, ali to u školi možete, jer tu imate slobodu. Kasnije u životu toga nema. Kasnije u životu potpišete ugovor i onda ste obavezni nekome. Ja to ne mogu da radim.

Autor: pink.rs