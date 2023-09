PROCURILA PRVA FOTKA STANIJE I NJENOG NOVOG DEČKA! Njegova žena Aneli Ahmić ulazi u ELITU, spremna da ih RASKRINKA DO SRŽI, a evo kako on izgleda!

Isplivala zajednička fotka!

Nova učesnica "Elite", Aneli Ahmić, večeras je u studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević iznela da ju je suprug prevario sa Stanijom Dobrojević, a kasnije i ostavio zbog nje.

- Muž me je pre mesec dana prevario posle tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni "m" od milionera, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Ćerkica sad ima dve i po godine, ćerkica mi je suze brisala sa očiju zbog svega što sam doživela od muža - kazala je Aneli pri ulasku u "Elitu".

- Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo "S" na stori i tri tačkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, šta sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, beži u Majami. Dug je period od 10 meseci, ostaću do kraja. On je prevarant - istakla je u studiju.

- Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Šta ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spojio - zaključila je Aneli.

Sad je na društvenoj mreži Instagram isplivala njegova slika sa Stanijom, kako uživaju na jednoj plaži. Njih dvoje su na fotki jako prisni, a starletine grudi kipe na sve strane.

Autor: Pink.rs