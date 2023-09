'U ŠOKU SAM' Stanija se oglasila nakon što je nova učesnica Elite otkrila da joj je OTELA MUŽA! Ne zna šta ju je snašlo!

Nije upućena?!

Prva učesnica Aneli Ahmić iznela je večeras šok detalje o mužu Asminu Durdžiću, koji ju je, kako je istakla, prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.Stanija se sada oglasila, a bila je i te kako iznenađena.

- Ja sam u šoku! Telefon ne prestaje da mi zvoni od novinara! Fanovi su poludeli na društvenim mrežama! Ja ne znam o čemu se ovde radi - rekla nam je Dobrojevićeva.

- Mogu samo da kažem da moj dečko nikada nije bio oženjen i da je ovo neka velika prevara i laž - dodala je Stanija, ali nije otkrila da li su laž informacije o njenom partneru i Aneli.

Podsetimo, Aneli je večera u "Eliti" otkrila da ju je muž ostavio zbog starlete.

- Muž me je pre mesec dana prevario posle tri godine braka. Ja sam iz Dubrovnika. Prevario me je sa Stanijom Dobrojević. Ja sam vrlo hrabra. On nije ni "m" od milionera, svi žive kao podstanari. Imali smo odnos, prvi naš odnos i ostala sam trudna... Ćerkica sad ima dve i po godine, ćerkica mi je suze brisala sa očiju zbog svega što sam doživela od muža. Rekao mi je samo da se zaljubio i da ide u Ameriku kod nje. Stavio je slovo "S" na stori i tri tačkice. Onda mi je rekao da ide kod nje, pakao mi je bio. On je otišao... Eto, šta sam sve prošla. Trenutno su u Crnoj Gori. Austrijski mediji su baš danas objavili da je prevarant, da je državu prevario, beži u Majami. Dug je period od 10 meseci, ostaću do kraja. On je prevarant! Staniji bih poručila da ga iskoristi još malo, jer uskoro neće imati ništa, neće mu ostati ništa! Šta ih je spojilo? Pa, keš, keš ih je spojio.

Autor: M.K.