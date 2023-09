UHAPŠEN LOPOV KOJI JE OPLJAČKAO SLOBINU TAŠTU! Radanović nudio nagradu, pljačkaš dolijao, pevač se zahvalio policiji! (FOTO)

Slučaj rešen!

Sloba Radanović objavio je na svom Insagram storiju da je lopov koji je opljačkao njegovu taštu danas uhapšen.On je ponovo postavio njegovu fotografiju i napisao:

- Provalnik je malopre pronađen i uhapšen. Bravo za našu policiju.

Radanović, njegova supruga Jelena Radanović, koji su na moru, kao i njegova majka su odahnuli nakon ove vesti. Podsetimo, pevač je juče obavesti pratioce na Instagramu da je lopov upao u kuću njegove tašte na Zvezdari u 4 sata ujutru i da se ona našla oči u oči s njim. Objavio je njegovu fotografiju i zatražio pomoć u njegovoj identifikaciji i ponudio nagradu. Takođe je postavio fotografiju papuča koje je provalnik zaboravi.Izvor je ispričao da je provalnik upao kroz otvoren prozor i da je iz tašne majke Slobine žene ukrao 700 evra.

Pre toga uzeo je telefon njenog unuka i njime osvetljavao put, ali kada ga je pevačeva tašta videla, bacio ga je i pobegao.Ona je najpre mislila da se po kući šeta njen unuk, tek kasnije joj je bilo jasno da joj je upao lopov.

- Jelenina majka je čula buku, ustala i u jednom trenutku videla blic u hodniku. Mislila je da je to njen unuk Luka pa je pitala ''Sine, šta je bilo'', na šta je lopov odgovorio ''Promašio sam vrata toaleta''. Tada je ona shvatila da je u pitanju nepoznata osoba, i nakon njene iznenađene reakcije, on je u dva koraka skočio kroz prozor. Pre toga je uzeo njen novčanik i 700 evra koliko je bilo u tom trtenutku. To su prizemne kuće i tu ljudi uglavnom spavaju sa otvorenim prozorima. I ona je ostavila otvoreni prozor da bi ulazila svetlost kako se Luka ne bi plašio dok spava - ispriča je izvor za naš portal i dodao:

- Interesantno je da kada je ušao, izuo je papuče da se ne bi čuo. Uzeo je Lukin telefon i sa njega upalio blic da bi video. Prosto neverovatno. Nakon što ga je Slobina tašta uhvatila, on je bacio telefon i pobegao sa tih 700 evra - završio je izvor.

Autor: M.K.