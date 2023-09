Iznenađenja ne prestaju!

Nova učesnica rijaliti programa "Elita", Aneli Ahmić iznela je šok detalje o mužu Asminu Durdžiću sa kojim ima dete i koji ju je, kako je istakla, prevario sa rijaliti zvedom Stanijom Dobrojević. Sada je, Asmin Durdžić, u intervjuu za medije pokušao da obmane javnost i izneo niz kontradiktornosi i nelogičnosti koje se tiču veze sa starlete Stanijom Dobrojević.

Dok Aneli u "Zadruzi" tvrdi da se šerijatski venčala sa Asminom i kune se kako je to istina, Durdžić i dalje tvrdi suprotno.

- Nikad nisam bio u braku, ni verski ni na papiru. Sporna slika u medijima nema veze s verskim venčanjem, u pitanju je nešto skroz drugo. Da je bilo šerijatsko venčanje takođe bi moralo da bude zabeleženo na papiru - kazao je Asmin, dok se na fotografijama vidi suprotno. Između ostalog, i sama je Stanije preko leta objavila video sa oženjenim Asminom uz pesmu "Ilegala", čiji stihovi između ostalog glase: "Evo nas opet, neka sam proklet. Molim te izbriši poruke i fotke. Ne šalji ništa, tako je bolje. Ah, ona je pored - aludirajući na to da je u vezi sa zauzetim muškarcem.

- Imamo svedoke da smo se šerijatski venčali. Bio je njegov kum, moj rođak i moja mama. Oni su učestvovali i bili u kući kod nas, kad je došao hodža i venčao nas - tvrdi Aneli u "Eliti 7".

Kako je nastavio dalje u pomentuom intervjuu da obmanjuje javnost, Asmin je istakao kako nema sina kojeg krije od javnosti, iako je to pre nekoliko godina potvrdio na svom Fejsbuk profilu.

Asmin na Fejsbuku tvrdio da ima sina, a sad kaže da ga nema

- To je stara fotografija od preko 10 godina. Tada sam bio u vezi sa ženom koja ima dete, to je njen sin. I ja sam se šalio da je moj, ali nije. Sramno je da njihove fotografije izlaze u javnost i remete mir i privatnost. Ovo je sve otišlo predaleko - istakao je Asmin u intervju gde je pokušao da obmane javnost, a isto tako na pitanje da li je to njegov sin na "Fejsbuku" pre 11 godina odgovorio: "Da, jeste. To je moj sin".

Pa je sada ključno pitanje u ovoj celoj situaciji "ima li Asmin sina, ili ga nema". Jedan dan potvrđuje da je to njegov sin, a onda drugi dan optužuje kako su drugi krivi, jer pokušavaju da lažu, dok se on predomišlja i govori da mu to ipak nije sin.Između ostalog, Asmin je naveo kako nije istina da je "lažni milioner", jer je naveo da je Aneli kupovao tašne u vrednosti od 35.000 evra, iako je ona u rijalitiju "Elita 7" priznala da je od drugog muškarca dobijala skupocene tašne, a ne od Asmina.

- Pa joj je lažni milioner kupio torbice u vrednosti 35.000 evra, dva nova auta su kod nje... Lepo je živela pored lažnog milionera - naveo je on, dok Aneli tvrdi da joj nije on kupovao skupe torbe, već drugi muškarac kojeg nije želela da imenuje.

Šuška se da je Ivin bivši skupe stvari kupovao Aneli

- Meni je bivši momak kupovao sve: "Ajmo Aneli u Šanel, hajmo u Hermes, hajmo u Luj Viton". Imam od njega u tašne u vrednosti od 35.000 evra. Šta mi je sve čovek kupio, e to je milioner. Kupio mi je i tri auta. A ne ovo, kao Asmin - poručila je Aneli u "Eliti 7", ponovo demantujući Asmina koji i dalje iznosi niz kontradiktornosti i nelogičnosti.

