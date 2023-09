NAMERAČILA SE NA NJU OPASNO! Dara ljubomorna na Priju, ogovara je gde stigne: Ona je MRTVO PUVALO bez harizme!

Estradni rat u najavi?!

Dara Bubamara je u poslednje vreme sve češće u centru estradnih skandala. Nakon što je nagovorila Aleksandra Futu Radulovića da ugasi Jutjub kanal svojoj bivšoj drugarici, na nišanu joj se duže vreme nalazi i Aleksandra Prijović. Kako Kurir saznaje od dobroobaveštenog izvora bliskog pevačici, Dara ne može da podnese vrtoglavi uspeh mlađe koleginice, pa iako je u javnosti hvali, privatno je stalno ogovara, vređa i ismeva, pa čak i pred menadžerima klubova u kojima nastupa širom regiona.

- Aleksandra je trn u oku mnogim pevačicama, pa i onima s višedecenijskom karijerom. Ta ogovaranja su postala učestala nakon što je zakazala i rasprodala prvo dva, a onda i treći koncert u Beogradskoj areni. Ne kaže se džabe da se sve u životu prašta osim uspeha. Jedna od onih koje su ljubomorne na nju je i Bubamara. Iako i ona često nastupa i ljudi je traže, to ne može da se meri s potražnjom za Prijom - objašnjava izvor i nastavlja:

- Aleksandra je u dve godine izdala dva hit albuma, a evidentno je da Dara poslednjih godina nema sreće s pesmama. Nju je posebno iznerviralo što je tokom ove sezone na Crnogorskom primorju Prijovićka pevala čak dva puta u najvećoj otvorenoj diskoteci na Balkanu, dok nju nisu zvali nijednom. Pevala je i ona desetak puta na moru ovog leta, ali kad se svi ti ljudi skupe, to ne može da parira broju ljudi na samo jednom Aleksandrinom nastupu u toj diskoteci. Plus, i svi njeni ostali nastupi su uvek bili dupke puni, iako je ovog leta sve smanjila na minimum kako bi se što bolje pripremila za koncerte u Beogradu - priča izvor, pa otkriva da Dara koleginicu u društvu naziva "mrtvim puvalom bez energije".

- Dara voli u bekstejdžu da ogovara kolege, i to pred menadžerima i vlasnicima klubova. Tako je nedavno baš udarila na Prijovićku, svima je bilo neprijatno da to slušaju. Komentarisala je da ne razume kako Aleksandra može da rasproda nekoliko večeri zaredom u Areni, a da nema ni "e" od energije i da ljudi to ne vole. Rekla je da je ona mrtvo puvalo bez harizme i da joj džaba i hitovi kad na bini stoji kao baba od 100 godina. Onda je uzela sebe za primer, da je prisutna toliko godina na sceni upravo zato što sebe daje 100 posto i da ne staje, da bude sva mokra od igranja i skakanja na sceni. Svima je bilo jasno da Dara to govori jer joj je bilo krivo što je ona to veče pevala u klubu koji prima mnogo manje ljudi nego onaj u kom je nastupala Aleksandra, a koji prima 5.000 osoba i koji je bio dupke pun. I tako dva puta za manje od mesec dana. To ove godine nije pošlo za rukom čak ni Ceci Ražnatović, koja je dosad držala taj rekord - završava sagovornik.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s glavnim akterkama naše priče kako bismo čuli i njihov komentar, ali nam se one nisu javljale na telefon.Podsetimo, i sama Aleksandra je u nedavnom intervjuu za Kurir istakla da nije znala da je jedina pevačica koja je ove sezone čak dva puta pevala u najvećem klubu na otvorenom u Budvi.

- Jedina sam? I ne znam da sam jedina koja dva puta peva u ovom klubu ove sezone. Ne znam ni da Ceca peva samo jednom. Mislila sam da je drugačija situacija, ali svakako je zanimljivo jer sam nedavno prvi put nastupala ovde. A uvek kad je nešto prvi put, još je zanimljivije. Bilo je fenomenalno. Razmišljala sam da li treba da zakažemo i ovaj drugi nastup. Svi su mi rekli da treba i bili su u pravu. Ja nisam bila sigurna, da ti kažem iskreno - ispričala je Prijovićka.

Autor: M.K.