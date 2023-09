S DESINGERICOM DIVLJAO ČITAVOG LETA! Pljugica rešio da progovori o svemu, šokiraćete se čime se bavio pre muzike! IMAO OZBILJNU FUNKCIJU

Ni o čemu se toliko nije govorilo ovog leta kao o reperskom dvojcu Desingerici i Pljugici, koji su prvu pesmu snimili pre godinu dana. Ali više od pesama, Desingericu i Pljugicu je proslavio scenski nastup tokom kog udaraju fanove patikom u glavu, pokazuju srednji prst i skidaju majicu, dok uglavnom mlada publika oduševljeno pozdravlja svaki njihov potez.

Luka Bijelović, popularniji kao Pljugica, otkrio je koja je tajna njihovog brzog uspeha, ali i zbog čega smatra da su roditelji isključivo odgovorni za vaspitavanje svoje dece.

Da li si očekivao ovakvu pomamu kad ste Desingerica i ti u pitanju?

- Počeli smo zajedno da bismo bili najbolji i da bi to bilo gde je sad. Smatram da smo skrenuli sa teme muzike na druge situacije, ali sve je to u opisu posla. Znali smo da ćemo brzo doći dovde, ali je bilo teško. Muzička industrija je takva da vam dosta ljudi podmeću nogu i dođete u situaciju da poželite da odustanete. Kada smo izbacili drugu pesmu, radio sam kao direktor marketinga u jednoj firmi. Pre podne sam nosio košulju, a po podne sam bez majice snimao spotove.

Danima se priča o vama, pogotovo o takozvanom krštenju patikom. Šta imaš da kažeš o tome, pogotovo što vas mnogi kritikuju da negativno utičete na mlade?

- Neophodno je razdvojiti muziku i performans. Mene niko neće videti na ulici da skidam majicu, ali to radim na nastupu. Neki rade kolutove unapred, a ja pokazujem srednji prst ili skidam majicu. Ukoliko to može ružno da se protumači, ja se izvinjavam. Roditelji treba da vaspitavaju svoju decu, a ne muzičari. Mada, nikada nisam probao drogu, ne pijem na nastupima i jedini porok su mi cigarete i to gledam da smanjim.

Sada ste u jeku popularnosti, da li ste imali podršku ljudi i na početku?

- Mnogi su za nas govorili da smo divljaci i da pesme neće zaživeti. To je potpuno drugačiji pravac muzike i ljudima je bilo teško da prihvate. Do početka letnje sezone su imali dosta toga protiv nas, ali kako smo se podigli, osetila se razlika. Ne dajem značaj tome, mislim da ima mesta za sve.

Desingerica je od prvog dana skrenuo pažnju na sebe, a ti si nekako uvek bio sa strane. Kako vas dvojica funkcionišete?

- Ja jesam dosta mirniji od njega i to se vidi i na nastupima. Naš performans je drugačiji, on ima svoj način, ja svoj. Publika nas voli jer smo sušta suprotnost. Ja sam nekako deda, više volim hedonizam, uživanje, da ne radim, da šetam, to me opušta. On je lud 200 na sat, ja sam mirniji, pa ljude to interesuje i čudno im je kako smo se nas dvojica spojili. Ja sam nizak, imam brkove, a on je visok, ćelav, istetoviran.

Koja je priča o tim brkovima?

- Pustio sam ih jer sam hteo da zezam mamu. Tad smo tek počeli da se bavimo muzikom i iz dana u dan sam zaboravljao da ih obrijem. Rešio sam da ih puštam, mislio sam dve-tri nedelje da se ismeju ljudi, pa da ih obrijem. Tako sam se naložio na njih, operem ih, isfeniram, uvijem.

Kako su tvoji roditelji reagovali na tvoju muzičku karijeru?

- Odrastao sam s majkom i ona me je od prvog dana podržavala. Tata je bio skeptičan jer je mislio da ću se vratiti nakon te pesme na posao, ali sam mu vremenom dokazao da i od muzike može da se živi i da je to divan posao.

Da li postoji neki folk pevač s kojim bi voleo da sarađuješ?

- Ja sam odrastao na narodnoj muzici, slušao sam čak i izvođače koji su govorili protiv nas. Bacam pikslu na Ljubu Aličića, on mi je broj jedan. Isto tako Đani koji je kao ličnost legenda, a pratim celu njegovu porodicu, Slađu, decu...

