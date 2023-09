PUKLA TIKVA! Stanija javno ostavila Anelinog muža: Presekla sam, život mi se pretvorio u PAKAO!

Donela konačnu odluku!

Stanija Dobrojević otovirla je dušu nakon što ju je Anela Ahmić optužila da joj je preotela muža.

- Pre samo mesec, dva, bila sam na sedmom nebu što se ljubavi tiče. Imam svog čoveka koji me voli, verio me je, bili smo u Majamiju, kao da smo sami na svetu... I dolazim u Srbiju i ovo me sve sačekalo. Svi su mi pisali i porodica i fanovi, da sam nekom preotela muža i ja njemu: "Šta je ovo", on kaže: "Daj, bre, ništa", i ja opet, i onda kad je pogledao rekao je: "Uh, moja bivša ušla u Zadrugu". Znači nisam znala šta se dešava, doživela sam nervni slom usred Budve - priča Stanija, koja je u lajv uključenju i raskinula sa Asminom Durdžićem.

- Ja sam njega danas ostavila, presekla sam... Od nečeg najlepšeg, meni se život pretvorio u pakao. Moram da kažem da nikome nisam preotela muža, niasm rasturačica brakova, ja nisam znala da ta žena postoji dok tamo nije ušla. Znala sam da je pre tri godine sa nekim dobio devojčicu, rekao je da od toga nema ništa, da su bili na veče i da je ostala trudna, da on finansira sve...

Stanija je dodala i da je Asminu zapretila raskidom ukoliko se ispostavi da je istina da je bio u braku.

- Ja sam rekla ukoliko postoji bilo kakav papir da si bio u braku, automatski te ostavljam, mene sada samo interesuje istina jer vidim šta žena priča, samo mi dajte dokaz. Ne znam kome da verujem. Ne mogu nikom da verujem. Nije verovatno da je sve izmislila. Međutim, za te neke druge stvari verovatno jeste on lagao. To do kad su bili zajedno, koliko su živeli... On je izgledao kao slobodan momak, sem eto što je sa nekom dobio dete, kome šalje novac i to je to. On se kune da nisu imali nikakvu intimu više, već da je ona snimala te tiktokove kad je on odlazio da da novac za malu. Mene je sramota da pričam o tome. Ja sad treba ovde da odbranim sebe, jer nikom nisam rasturila brak. Najvećem neprijatelju ne bih poželela da je trenutno u mojoj koži. Sramota me je od porodice, najmanje mi je bitno šta će ljudi da kažu.

Autor: M.K.