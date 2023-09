'LAGAO SAM DA POZNAJEM MINIMAKSA, DA BIH MUVAO DEVOJKE!' ŠOK ispovest Big Laleta: Mangup se pojavio i dao mi ugovor!

Neverovatni detalji!

Lazar Antić, mađioničar poznat pod nadimkom Big Lale gostovao je u jednoj emisiji gde je progovorio o svojoj karijeri, kao i poznanstvu sa pokojnim Milovanom Ilićem Minimaksom. Najpre se dotakao svog najboljeg solističkog događaja.

- Moj najbolji solistički događaj u Rimu je bio solistički. Zatvorili su me u sanduk i spustili u more i izvadili sanduk nakon 4 minuta. Sanduk je bio pun riba, a ja sam se nalazio na površini u fraku. Bilo je 2.000 ljudi u publici. Dobio sam tada naslovnu stranu u italijanskim novinama. U Pajperu, čuvenom teatru u Rimu, nije moglo da se ulazi jer je toliko puno bilo - rekao je Big Lale i dodao:

- Došao mi je gazda i rekao "imate ugovor od mesec dana. Potpišite i ostajete godinu dana." Kada god sam izlazio imao sam njegovog momka koji me je vozio i kao čuvao. Kome god da sam pričao to nije ga zanimalo. Jedino je Minimaks imao njuh, ali i to je bila slučajnost zbog moje laži.

Potom je otkrio kako je upoznao Minimaksa.

- Radio sam u otvaranju jednog lokala u Trstu. Pošto je bila nedelja slobodan dan otišao sam u Ljubljanu u klub "M". Došao sam luksuznim autom i ispred kluba su bile dve prelepe devojke. Upozno sam se i pitao ih šta piju. Predstavio sam se i rekao da čekam Minimaksa da potpišem ugovor, a on je tada bio toliko popularan da je cela Slovenija gledala. One su bile iznenađene i ja sam otišao do toaleta - započeo je Lale, pa nastavio:

- Kada sam izašao i krenuo ka njima sledio sam se. Minimaks je sedeo između njih dve na mom mestu. Onda je on ustao mangup i rekao "gde si Lale koliko te čekam. Kad ćemo potpisati taj ugovor?" Meni su se noge tresle. Popili smo piće i onda je njegova ekipa snimatelja i reditelja ustala i rekla da moraju da krenu na avion jer je u 8. On im je rekao da neće i da ću ja da ga vozim do aerodroma. Kad smo došli rekao je da dođem u Beograd i da bi značilo mnogo.

- Zvao sam menadžera u Milanu i otkazao sve da dođem u Beograd. Zvao sam Žiku u Metropolu i rekao je šta god kažeš imaš sve ispunjeno. Imao sam tri puta veću platu od direktora kada sam došao u Metropol. Mića me je zvao u 11 ujutru i rekao ponesi koferče i dođi. Došao sam tamo, a tamo su sedeli pokojni Jovan Ristić Rica, Miodrag Marinković koji je bio direktor televizije, Dunja Lango i Mića Minimaks. Ja sam počeo i dok sam ih zabavljao iza mene je bilo 30 ljudi. Ustali su i rekli u nedelju se spremi imaš nastup. Imao sam 4 nastupa u toj emisiji. Tada je Brena imala prvi nastup 12. februara 1982. godine. Tako smo počeli, da bi mi Rica rekao da nastavljamo zajedno nedeljno popodne sa Mićom - rekao je Big Lale.

Autor: M.K.