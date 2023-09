Najpoznatiji di-džej odbio ruskog milijardera: Biznismen Mateu nudio crveni ferari i tri puta jači honorar da bi radio samo za njega!

Najpopularniji hrvatski di-džej Mateo ne diže glavu od posla. Poznato je da je poslednjih godina najtraženiji u diskotekama u regionu i na Balkanu, a uveliko radi i na privatnim žurkama.

Naime, Matea je nedavno angažovao ruski milijarder da pušta muziku na slavlju na kojem je prisustvovao svetski džet-set.

- Parti je organizovan u jednoj luksuznoj vili, a Mateo je bio zadužen za muzičku atmosferu. Po običaju, on je i tad nadmašio svačija očekivanja pa se tako igrao sa repertoarom koji je sve goste digao na noge. Za razliku od prethodnih nastupa, ovog puta je radio tri sata duže od dogovorenog vremena pa je usledila i čast od domaćina. On je Mateu dao tri puta veći honorar, kao i bakšiš. U jednom momentu ponudio mu je crveni Ferari na poklon pod uslovom da Mateo bude dostupan za njega kad god poželi da pravi žurku. Međutim, on je to odbio jer nije u mogućnosti da nekome bude na raspolaganju po pozivu jer ima dosta tezgi dogovorenih unapred. Pošteno mu se zahvalio s opravdanjem da možda nekada neće moći da ga ispoštuje - otkriva naš izvor.

Mateo je potvrdio ova saznanja, ali nije želeo da otkriva detalje.

- Tačno je da sam radio na jednoj privatnoj zabavi u Hrvatskoj koju je organizovao biznismen iz Rusije. Bio je darežljive ruke, ali meni je cilj da svi ljudi koje uveseljavam budu srećni i zadovoljni. To mi je jedina motivacija - rekao je poznati di-džej.

Autor: Pink.rs