KAŽU DA JE CELA PLASTIČNA! Pogledajte kako je Ana Korać izgledala pre svih plastičnih operacija: Tri puta sam radila grudi, onda nos, usne... (FOTO)

Ana Korać postala je poznata javnosti nakon učešća u rijalitiju "Zadruga" u kojem se dosta pričalo o njenom fizičkom izgledu.

Ana se podvrgla mnogim plastičnim operacijama i korekcijama, a neki su otišli toliko daleko da su pisali da je ona operisana od glave do pete.

U domaćim medijima onda su se pojavile fotke iz njene mladosti, gde su svi mogli da vide kako je nekada izgledala.

- Moja operacija je bila sa 20,21 godinu. Tri puta sam radila grudi, ja sam to sakrila od mame, ona je žena domaćica. Ona je prava porodična žena i njoj je to nenormalno i neprihvatljivo. Tati sam rekla za operaciju, kad je moja mama došla i videla šta sam uradila ona to uopšte nije mogla da prihvati - rekla je Ana za Kurir tada.

- Posle grudi sam operisala nos, usne sam stalno radila. Ja sam stavila u usta neki polutrajan materijal. Mačije oči sam radila, ja sam dovela taj trend u Srbiju. Taj doktor koji mi je radio mačije oči zahvaljivao mi se na svemu, jer sam mu pomogla, otkrila sam ga. Ne znam koliko sam novca dala na operacije. Pisalo se i da sam vadila rebra, to je apsolutna laž - ispričala je Koraćeva.

Ana je bila i veoma aktivna na društvenim mrežama gde je neretko objavljivala provokativne fotografije. Isto tako pokazivala je kako živi na visokoj nozi, pa se neretko hvalila luksuznim putovanjima i brendiranom garderobom, preko skupocenih automobila.

Takođe, nije tajna da je uvek birala imućne muškarce. Međutim, Koraćeva se pre nekoliko meseci potpuno povukla iz javnosti, kada je započela vezu sa svojim sadašnjim partnerom, sa kojim je dobila i sina.Jedno vreme povukla se sa društvenih mreža, ali ih je vratila, međutim, svoj privatni život sada krije daleko od očiju javnosti, te se u tajnosti i porodila, a i svoju trudnoću u početku je krila.

Autor: M.K.