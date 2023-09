Anelina sestra ih raskrinkala javno!

Sestra Anele Ahmić, učesnice ''Elite'', Sita Ahmić oglasila se za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' i javno raskirnkala navodne laži zeta Asmina i Stanije Dobrojević, koja tvrdi da je čista kao suza povodom njihovog odnosa, te da su priče o njegovom verskom venčanju čista laž!

- To je brutalna laž! Za njhovo versko venčanje postoje svedoci - moja mama, moj brat, rođak, zajednički prijatelji. Bilo je šest ljudi tu. On to govori jer je to Stanijin usklop. Pošto je sve izašlo na videlo i priča se da je ona rasturačica brakova - rekla je Anelina sestra i dodala:

- Nema šanse da ona to nije znala. Njoj je jedna poznanica odmah napisala na Instagramu da on ima ženu i dete, i ona je tu poruku videla. Asmin se tada obratrio Anelui da je pita zašto se to šalje Staniji - otkrila je Sita.

Autor: M.K.