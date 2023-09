ŠIROKO! TRI SVADBENA VESELJA! Pored GALA proslave u Španiji, Anastasija i Gudelj, planiraju zabave i u ovim gradovima!

Ima se, može se!

Anastasija i Nemanja Gudelj uživaju u ljubavi, a nakon crkvenog venčanja oni planiraju čak tri svadbe. Jedna će biti u Sevilji, gde žive, drugu žele da organizuju u Trebinju, inače rodnom gradu fudbalerovih roditelja Olivere i Nebojše, i treću u Beogradu.

Kako saznajemo, na ovaj korak su se supružnici odlučili kako bi ispoštovali sve goste, mnogobrojnu rodbinu i prijatelje. To za Kurir priča izvor blizak bračnom paru: - Mladenci su se nedavno zakleli jedno drugom na večnu ljubav u crkvi, što je odjeknulo kao bomba, a sada je red da se to i proslavi. Veselje će, kako planiraju, biti upriličeno na čak tri lokacije. Oboma im je važno da svi članovi njihovih porodica budu srećni i zadovoljni, ali i njihovi prijatelji. Tako će zabava biti u tri zemlje: Srbiji, Bosni i Hercegovini i Španiji. Ražnatovići i Gudelji su familije koje vole slavlja i to njima neće predstavljati problem. Nemanja i Anastasija već razmišljaju o datumima da bi se sve organizovalo kako dolikuje i u skladu sa obavezama koje sportista ima prema klubu. Oni ne žele nikoga da opterećuju, već su sve preuzeli na sebe - priča naš sagovornik. Prema njegovim rečima, to neće biti klasična svadba.

- U Sevilji će to biti zabava za prijatelje i Nemanjine saigrače iz kluba, u Beogradu i Trebinju za porodicu i prijatelje. Sada razmatraju sve detalje i uskoro će početi organizaciju - završava naš izvor. Ekipa Kurira letos je posetila Trebinje. Tada samo obišli kuću Nemanjinog oca u kojoj su nas ugostile Gudeljeve strine, iako nisu očekivale goste. - Dobro došli. Nemanja je sin mog devera. Predivno dete. Pre dvadesetak dana je bio sa Anastasijom. Prelepa, pitoma, fina, sedela je tu s nama. Mogli su da budu u hotelu u Trebinju, ali su oboje želeli da budu ovde na selu. Ona je toliko obična, oduševljena ovim mestom, ne interesuje je grad - rekla je tada ponosna strina. Ništa manje reči hvale nije imala ni druga strina.

- Anastasija mi se jako sviđa. Znate šta sam joj ja rekla? Rekoh: "Preuzmi sve u svoje ruke i da počineš pod starost ovde." Vole se i čim je to lepo sve, neka deca uživaju. Divno dete, lep su par i samo mogu da kažem reči hvale - ponosno je rekla. Sve pohvale za Nebojšu, suprugu Olju i kompletnu familiju imaju i Trebinjci, ali i komšije, koje jedva čekaju veselje.

Autor: M.K.