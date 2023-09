ŠOK! PRE NEGO ŠTO JE POSTALA ZVEZDA, BILA JE BEBISITERKA! Lepa Brena čuvala OVU našu pevačicu kad je bila mala! Isplivali svi DETALJI!

Lepa Brena danas jedna od naših najvećih folk zvezda, ali pojedini detalji iz života popularne pevačice malo su poznati javnosti.

Jedan od njenih prvih poslova vezan je za njenu mlađu koleginicu.Brena je, naime, započela muzičku karijeru kao mlada devojka, ali je pre pevanja bila prinuđena da se bavi drugim poslovima, kako bi pomogla roditeljima sa kojioma nije živela u bogatstvu kao danas.Njen otac hranio je petočlanu porodicu platom medicinskog tehničara, dok je majka povremeno zarađivala kao krojačica, te kada se Brena 1979. godine zbog studija preselila u Beograd, bila je prinuđena da pronađe posao.

Ona se tada javila na oglas porodici kojoj je bila potrebna dadilja za ćerku Anu, koja je tada imala svega nekoliko meseci. Mladi bračni par, Cveta i Tomislav, plaćali su Breni u to vreme mali stan na Tašmajdanu, a ona je brinula o njihovoj ćerkici i čuvala je kada je to bilo potrebno. Međutim, kasnije se ispostavilo da je malena Ana koju je čuvala danas takođe pevačica.Reč je o pevačici i bivšoj članici grupe "Tap 011" Ani Štajdohar, koja je svojevremeno za medije iznela detalje ove zanimljive anegdote.

- Tog perioda se zapravo i ne sećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom - rekla je Ana jednom prilikom za domaće medije.

Autor: M.K.