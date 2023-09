PRVA VELIKA ISPOVEST VANJE ALEKSIĆ! Otkrila sve o braku sa Ša, pa žestoko udarila na Matoru, a evo kako je komentarisala prvog muža!

Nenad Aleksić Ša otkrio je javnosti da se razvodi od tiktokerke Vanje Aleksić, koju je oženio 20. jula ove godine.

Ipak, nakon javnog Nenadovog izvinjenja i pokajanja, Vanja je porazgovarala sa njim i donela odluku da ovo bude samo mala pauza, dok ne odluče šta će dalje.

Vanja je prvi put javno progovorila, kada se osvrnula na venčanje i otkrila da je za nju to bilo predivno iskustvo.

- Venčanicu sam birala sama, o ceni da ne pričam... Iznajmila sam je, ali nije bila toliko skupa. Bila je veoma vesela svadba, niko nije seo celu noć. Bilo je oko 170 zvanica, to su bili najbliži ljudi. Moji su svi došli, nisam se razočarala... Nenad se možda razočarao u neke ljude, ali Bože moj. Neću ja o tome da pričam. Nismo žalili novac, bilo nam je bitno da uživamo, da bude veselo, da to bude naš poseban dan, sve drugo nas nije zanimalo. Svadba se finanskijski nije isplatila, ali nismo zažalili. Non stop je bio prepun podijum, mi smo bili veseli, ja sam sama ustala da igram, oni su se svi okupili oko mene - rekla je Aleksićka, pa otkrila da li je i dalje udata ili se razvela.

- Još uvek sam zvanično udata. Prezivam se Aleksić Ignjatović, to sam odlučila zbog sina, da se Nenad ne bi ljutio... Zato što je moj sin Ignjatović, samo iz tog razloga sam dodala Aleksić - objasnila je Vanja, ali razlog zbog kog je otišla od Nenada nije želela da otkrije.

- Mislim da to treba da ostane između nas dvoje. Imali smo nesuglasice, kao u svakom braku, ali mislim da je za sad ovako najbolje, da damo jedan drugom vremena da razmislimo o svemu. Najbolje da ostane između nas, ostaću dosledna da ne govorim o tome. Neću da dajem na značaju ljudima da mogu da pišu svašta nešto. Svašta se pisalo, ali se ništa ne zna. Samo mi znamo šta je tu bilo, nećemo javno da pričamo, to je naša intima - objasnila je tiktokerka.

Vanja je otkrila kako je reagovala kada je u emisiji "Ami G šou" čula reperovo javno izvinjenje.

- Primila sam izvninjenje. On je malo ishitreno reagovao, ja sam dobila osudu cele nacije, ali ni to nije moglo da mi skine osmeh sa lica. Srećom, on se izvinio, koliko je mogao objasnio je šta je tu bilo, da je ishitreno i burno reagovao, a i mogu da razumem afekat. Šta je tamo jedna osoba rekla, koja sa nama nije ni kafu popila, osim kad smo se sretale po svadbama, mene to ne dotiče, ja znam šta je istina, tako da ne može to ništa da me poremeti - rekla je Vanja Aleksić, a ljudi nagađaju da je ovim bocnula Jovanu Tomić Matoru, koja je prva javno osudila.

Aleksićka je otkrila i to da se njen i dalje zakoniti suprug odlično slaže sa njenim sinom i da su već razgovarali o pomirenju.

- Nenad mene voli. Naravno da volim i ja njega, ljubav ne može da nestane preko noći. Videćemo da li je pauza, kako će dalje teći sve. Na meni je da odlučim, videćemo da li sam spremna da se vratim tamo, ali naravno da ga volim, ljubav se ne zaboravlja. On mnogo voli mog sina, a i moj sin voli njega. Gde god da ga vidi, on njega zove: "Moj Ne, Ne", tako da, to mi je mnogo bitno, što su se tako lepo slagali. Kao pravi otac. Iskreno, njegov otac se nije ponašao prema njemu, kako se Nenad poneo. Razgovor smo možda i obavili. Zaključili smo da jedno drugom treba da damo malo vremena, tako da ćemo da vidimo u narednom periodu - ispričala je Vanja, a kada se pomenuo otac njenog deteta, odbila je da priča o tome.

- Bolje da ne pričam o njemu - rekla je Vanja, koja je Nenadu imala da poruči samo jedno:

- Nenade, volim te i čekaj me da se vratim, šalim se. Pričaćemo - rekla jei dalje zakonita supruga Nenad Aleksić, Vanja.

