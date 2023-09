OPTUŽIO STANIJU DA JE PROSTITUTKA! Gore mreže! Marko Marković najniže ponizio svoju bivšu devojku i Asmina Durdžića: Krme, ti moraš da PLAĆAŠ, ja ne!

Asmin Durdžić, bivši oženjeni verenik Stanije Dobrojević, umešao se danas u njen medijski rat sa njenim bivšim dečkom Markom Markovićem, koji mu je uputio nikad brutalniji odgovor!

Stanija i Marko žestoko su zaratili nakon što je on poručio da se "sreća ne gradi na tuđoj neseći", apropo njene afere s Asminom, suprugom učesnice "Elite" Aneli Ahmić. Stanija mu je tada poručila da je jedina titula koju on nosi "bivši dečko Stanije Dobrojević", budući da ništa posle nje u životu nije uradio, na šta joj je on odgovorio da nikada neće postati gospođa, te da se u četrdesetim godinama valja u blatu.

Dobrojevićeva se nastavila, te je Markovića nazvala mučenikom, a u njenu odbranu uključio se Asmin, koji je Marka optužio da je homoseksualac koji je Staniju finansijski iskorišćavao.

Marko, je l' vidiš da si starletan? Barbika mala p*derska, mogao sam ti samo ja gledati storije sa njenog profila, da vidim sa kakvom je devojkom bila! Ali nismo stvarno, setili smo te se prvi put kad smo gledali film "Barbi", onda sam te ja gledao sa svog profila! Duša moja, doći ćeš ti kao strina na kafu - rekao je Asmin i između ostalog poručio:"Je l' te nije sramota da se zabavljaš s devojkama, a pišeš s p*derima? Je l' te nije sramota da ti Stanija tri godine plaća hranu, ajfone, gaćice, večere, letovanja, skijanja?".

Marko više nije želeo da ćuti, te je rešio da odgovori nikad brutalnije, što mu, inače, ranije nije bilo svojstveno. Indirektno je svoju bivšu devojku, koja je pre nekoliko dana zbog skandala u kojem se našla raskinula veridbu s Asminom, optužio da je - prostitutka!

Ovom krmku krivo što mora da plaća da j*be... Ko zna zna, ko ne zna njemu dva. Ja ne moram da plaćam, mene žele! Asmine, prasetino, bolje malo bolje naoružaj džep, pošto si sa tom dubinom džepa trajao kraće nego jogurt i nemoj da si ljubomoran na mene - poručio je Marković na Instagramu, što je "zapalilo" društvene mreže.

Autor: D.T.