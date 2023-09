Andreana Čekić posle mnogo godina u TV emisiji progovorila je o prekidu prijateljstva sa koleginicom Anom Sević, inače svojom venčanom kumom.

Njih dve već dugo ne razgovaraju, niti imaju ikakav kontakt, a u emisiji "Amidži šou" sa suzama u očima priznala je što su se udaljile.

Zato što... Mislim, ne pričam... Na svadbi Darkovoj smo se pozdravile i nemamo više kontakt iz razloga što su nam se, hajde tako da kažem, nekako putevi razdvojili - suzdržavala se Andreana, a potom priznala:

Bila sam u jednoj jako turbulentnoj vezi i kada sam u jednom trenutku raskinula s tim dečkom, tu smo imale neke nesuglasice. Ona je htela, ustvari, da mi pomogne da nekako se ja otkačim od toga, ja sam se opet vratila. Ona mi je to zamerila jer se, nekako, jako trudila oko toga da meni bude dobro. Ja sam to njoj tad zamerila, ona je meni zamerila i tako je to, nekako, ostalo nedorečeno. Čestitala sam joj kada je dobila dete posle. Sad smo se, eto, videle na svadbi, ja joj želim sve najbolje. Nisam ljuta, ako je ona, a nadam se da nije ljuta, bilo bi lepo da... Možemo i da popričamo nekada.

Kaže da je svesna da je ona loše postupila.

Priznajem, pogrešila sam ja, malo i ona u tom trenutku jer je možda htela nešto na silu. Ne treba se mešati ni u čije veze, pogotovo kad su toksične. Mislim da je i ona nešto naučila iz toga. Ja, u svom tadašnjem stanju, bila sam spremna da otkačim svakog i budem s tim dečkom.

Inače, razlog "spora" jeste Marko Milošević, Andreanin bivši verenik, a njihov odnos obeležile su tuče i razni skandali. Marko je, inače, radio u Andreaninom timu, u svojstvu tehničara koji postavlja opremu bendu, a u međuvremenu su se zaljubili i otpočeli vezu.

Ipak, postojala je jedna "mala začkoljica" - to što je Milošević u tom trenutku bio oženjen suprugom Marinom, koju je Andreana poznavala, kao i njihovo dete. Marina je tada za Pink.rs priznala šta se zaista zbilo.

- Ja sam Andreanu poznavala kao poslodavca mog muža. On je radio sa njom kao tehničar, postavljao je opremu njenom bendu. Non-stop je pričao o njoj, čuli su se, išla sam i ja na njene nastupe, bili smo celu noć na jednom nastupu zajedno... Zvala me je na rođendan svoje majke, znala je i moje dete. Stalno me je pozdravljala, i ja nju. Desilo se to da sam ja otišla na posao, oni na Đanijev koncert, ja otvorila vaš portal i videla - Andreana s novim dečkom, a to je moj muž! Katastrofa mi je bilo, u trenutku mi se srušio svet. Ona je takođe sliku objavila na Instagram, ja sam prokomentarisala: "Lepo ti stoji moj muž.", jer je on moj muž sa kojim ja za tri dana treba da proslavim deset godina braka, sa kojim imam dete, koje ima devet i po godina, koji je do juče živeo sa nama... A više ne! Ona me je blokirala na Instagramu, svuda me je blokirala! Kači slike s mojim mužem, oni su u provodu, a ja sam na ulici sa detetom koje ide u školu. Niko se ne javlja - ona mi se ne javlja, muž takođe, koji ne pita da li moje dete ima da jede, pije, da se školuje. Dete mu je poslalo sliku i pitalo ga: "Šta je ovo?", i onda je rekao da su njih dvoje zajedno. Rekao je i mojoj drugarici da su zajedno. Posle Nove godine su krenuli da se zabavljaju. Sve vreme je živeo i sa njom i sa mnom, ja pojma nisam imala! Da se to nije pojavilo na portalu, to bi se ko zna koliko provlačilo, ja ne bih imala pojma... Ni u jednom trenutku nisam posumnjala. Želela bih da vidim da li bi mogli da me pogledaju u oči i da mi kažu zašto su to uradili to mom detetu?! Andreana je znala da on ima dete, da je dete vezano za njega... A sad je u haosu zbog nje i zbog njega. Karma je k*čka, sve se vraća... Bog sve vidi. Ona mi je namerno rasturila brak, to mi je dno dna - ispričala je za Pink.rs Marina, bivša žena bivšeg Andreaninog verenika Marka.

Autor: D.T.