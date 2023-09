NAŠA TRANSRODNA MANEKENKA I GLUMICA ZABRINULA FANOVE! Andreja Pejić nekontrolisano igra, baca papuče i penje se na stolicu! ŠTA JOJ SE DEŠAVA? (FOTO)

Lepa transrodna manekenka Andreja Pejić već neko vreme izbegava velika dešavanja i svečanosti, i trudi se da svoj život živi mimo svetlosti reflektora. Njeni poslednji snimci zabrinuli su obožavatelje i pokrenuli pitanja o njenom mentalnom zdravlju.

Slavna srpska manekenka Andreja Pejić danas potpuno drugačije izgleda, a svoj život živi mimo svetlosti reflektora. Gotovo je nije moguće videti u javnosti, a smanjila je čak i aktivnost na mrežama.

Ipak, iako se činilo da njen život ide u dobrom smeru, te da živi punim plućima, njeni poslednji snimci zabrinuli su obožavatelje i pokrenuli pitanja o njenom mentalnom zdravlju.

Jedan snimak bio je posebno "problematičan" na kom Andreja igra uz francusku pesmu, te najpre skida i baca papuče, potom se penje na stolicu, i diže noge na sto.

Nekadašnja manekenka izgleda umorno na videu, a neki ljudi su komentarisali i "pijano", te isticali koliko ih zabrinjava Andrejino ponašanje.

Mnogima nije promaklo ni ono što piše na njenim butinama "Why can't you love me?"("Zašto ne možeš da me voliš?") i "Nothing is morehated than the truth" ("Ništa se ne mrzi tako kao istina"). Nije poznato zbog čega je to napisala na svom kombinezonu, ali je jasno zašto ljudi smatraju da je nešto ozbiljno muči.

Inače, Andreja je 28. avgusta proslavila i 32. rođendan, a poslednjih godina pokušava da se probije u svetu filma. U ostvarenju "Daliland" igrala je ljubimicu Salvadora Dalija Amandu Lir, a mnogi su saglasni da bolju glumicu za ovaj film nisu mogli izabrati.

Ona je prvi transrodni model na naslovnici muškog magazina GQ, prva na naslovnici Voga, kao i mnogih drugih prestižnih modnih magazina, a bila je čak i muza Gotjea i Marka Džejkobsa.

Autor: Pink.rs